Enerji işletme tesisine baskın! Buzluktan kızıl geyik etleri çıktı

Bolu’da bir enerji işletme tesisinde görevli şef ve yardımcısının kaçak avcılık yaptıkları tespit edildi. Tesise baskın yapan ekipler derin dondurucuda kızıl geyik etleri buldu.

Bolu’nun Mengen ilçesinde kaçak avcılık yaparak, kızıl geyik ve bozayıyı tüfekle vurdukları tespit edilen 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

KIZIL GEYİK VE BOZAYI AVLADILAR

Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Köprübaşı köyündeki bir enerji işletme tesisi yakınlarında kızıl geyik ve bozayı avlandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler bölgede geniş çaplı bir tarama yaptı. Mengen Cumhuriyet Savcılığının arama kararı doğrultusunda verilen adrese operasyon düzenlendi.



BUZLUKTAN GEYİK ETLERİ ÇIKTI

Tesiste jandarma ekipleriyle yapılan aramada, derin dondurucu içinde kızıl geyik eti olduğu değerlendirilen hayvan etleri ile bir miktar hayvansal yağ ele geçirildi. Ayrıca tesisteki farklı bir bölümde ise eski yıllara ait olduğu tahmin edilen 2 geyik boynuzu bulundu.

TESİSİN ŞEFİ VE YARDIMCISI HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nde yapılan tür tespit çalışmalarında ele geçirilen et ve hayvansal yağların kızıl geyiğe ait olduğunun belirlenmesi üzerine enerji işletme tesisinin şantiye şefi İ.Ş. ile yardımcısı M.K. hakkında suç duyurusunda bulunuldu.