Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Erciyes Dağı'nda feci olay! Kamp yapan çift çadırda ölü bulundu

Erciyes Dağı'nda feci olay! Kamp yapan çift çadırda ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Erciyes Dağı&#039;nda feci olay! Kamp yapan çift çadırda ölü bulundu
Erciyes Dağı, Kamp, Karbonmonoksit Zehirlenmesi, Ölüm, Kayseri, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri'de Erciyes Dağı'nda kamp yapan karı koca çadırda ölü bulundu. Hayatını kaybeden çiftin kömürlü mangaldan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendiriliyor.

Edinilen bilgiye göre, Tekir Yaylası'nda kiraladıkları çadırda kamp yapan M.K. (46) ile eşi F.K.'den (45) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbarın ardından jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çift, çadır içerisinde hareketsiz şekilde bulundu.

Sağlık ekipleri, M.K. ile eşi F.K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kömürlü mangaldan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen çiftin cansız bedenleri, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Beşiktaş'ta iki sakatlık birden! Ndidi ve Emirhan maça devam edemediYürek burkan kaza anne ve kızını ayırdı! Kahramanmaraş'ta feci olay
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yayıncı "Jrokez" lakaplı Oğuzhan Dalgakıran'ın şüpheli ölümü! Son paylaşımı dikkat çekti - GündemYayıncı "Jrokez" hayatını kaybetti!AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete trafik kazası geçirdi - GündemAK Partili milletvekili trafik kazası geçirdiMeteoroloji'den yeni hafta için hava tahmini: Sıcak hava ve sağanak yağış uyarısı - GündemSıcak hava ve sağanak yağış uyarısıSuriye'de şiddetli patlama! Halep'te ortalık karıştı - GündemSuriye'de şiddetli patlama!İstanbul'da 7.0 ve üzeri deprem tatbikatı! Gerçeği aratmadı, 39 ilçede 4 milyona yakın ölüm! - Gündemİstanbul'da gerçeği aratmayan deprem tatbikatı!6.1'lik deprem ile sallanan Sındırgı'da ağır hasarlı bina AFAD kontrolünde yıkıldı - Gündem6.1'lik deprem ile sallanan Sındırgı'da ağır hasarlı bina AFAD kontrolünde yıkıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...