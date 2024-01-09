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    Erdoğan 9. kez dede, Selçuk Bayraktar 2. kez baba oldu

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Bayraktar, ikinci çocuğunu dünyaya getirdi.

    Erdoğan 9. kez dede, Selçuk Bayraktar 2. kez baba oldu
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftini hastanede ziyaret etti.

    Burada torunu ve kızının sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Erdoğan, torununun kulağına adını okudu.

    Bebeğe, Asım Özdemir adının verildiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hastane ziyaretinde eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esra-Berat Albayrak çiftinden 4, Bilal-Reyyan Erdoğan çiftinden 3 torunu bulunuyor.

    ErdoğanSelçuk BayraktarTorun
    Haberler > Gündem > Erdoğan 9. kez dede, Selçuk Bayraktar 2. kez baba oldu
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