Erdoğan, Dünya Hükûmetler Zirvesi’nde konuştu: İsrail hayal peşinde koşmayı bırakmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai’de Birleşik Arap Emîrlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid en-Nahyan ile bir araya geldi. Kritik temasların ardından “Dünya Hükûmetler Zirvesi”nde konuşan Erdoğan, "İki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler, bölgesel ve küresel konular, İsrail’in Filistin topraklarında devam eden saldırıları ele alındı. Mevcut İsrail yönetiminin sorumsuz, pervasız ve acımasız politikalarının tüm dünyada antisemitizmi körüklediğini görüyor, bundan rahatsız oluyor, insanlık adına gerçekten endişe duyuyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirliklerinin Dubai kentinde düzenlenen “Dünya Hükûmetler Zirvesi”nde konuşma yaptı.

Çözüme kavuşturulamayan her meselenin zamanla büyüyerek yeniden karşımıza çıktığını ifade eden Erdoğan “Halının altına süpürülerek problemlerin çözülemeyeceğini, yaşadığımız her hadiseyle bir kez daha görüyoruz. Bunun en son ve acı örneği Gazze’deki krizdir. Geçen yılın 7 Ekim’indeki hadiseden bağımsız olarak bugünkü krizin kaynağı, Birleşmiş Milletler kararlarına rağmen Filistin topraklarındaki işgalin artarak devam etmesidir. Kendisini uluslararası hukukun üstünde gören İsrail, on yıllardır işgal, gasp, yıkım ve katliam politikalarından vazgeçmemiştir” dedi.

VARLIĞINI KABUL EDİN

Filistin halkının nasıl bir adaletsizlikle karşı karşıya kaldığını anlamak için çok uzağa gitmeye gerek olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"1948 tarihinden bugüne İsrail-Filistin haritalarına bakmak bile meselenin vahametini göstermeye yeterlidir. İsrail bölgede kalıcı barış istiyorsa yayılmacı hayaller peşinde koşmayı bırakmalı, 1967 sınırları temelinde bağımsız bir Filistin devletinin varlığını kabul etmelidir.

ÇATIŞMALARI SONLANDIRIN

Gazze’deki insani trajedinin de giderek bölgeye yayılma riski taşıyan çatışmaların da sona erdirilmesi her şeyden önce İsrail’in, Filistin halkının en temel haklarını tanımasına bağlıdır. Bölgemizde barış, huzur ve ekonomik kalkınmaya giden yol Filistin devletinin kuruluşundan geçiyor.

YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ

Gazze’nin büyük bir enkaz yığınına çevrildiği trajedi karşısında her türlü çabayı gösterdik, göstereceğiz. İşlenen savaş ve insanlık suçlarının takibi için uluslararası hukuk kulvarında atılan adımlara destek veriyoruz. Filistinli kardeşlerimizi asla sahipsiz, çaresiz ve yalnız bırakmayacağız."

RAHATSIZ OLUYORUZ

Son dönemde Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler Ajansına yönelik dozu artan itibar suikastlarını esefle karşıladığını belirten Erdoğan “Bu kritik dönemde ajansa yaptığımız katkıları artırmamız önemlidir. Vicdan sahibi tüm ülkeleri Ürdün, Suriye, Lübnan ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşayan 6 milyon mülteci için can damarı olan ajansa sahip çıkmaya davet ediyorum. Mevcut İsrail yönetiminin sorumsuz, pervasız ve acımasız politikalarının tüm dünyada antisemitizmi körüklediğini görüyor, bundan rahatsız oluyor, insanlık adına gerçekten endişe duyuyoruz” dedi.