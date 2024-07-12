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Erdoğan emekli maaşı için devreye girdi, New York’tan talimat verdi: Bu işi bitirin

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Erdoğan emekli maaşı için devreye girdi, New York’tan talimat verdi: Bu işi bitirin

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

NATO toplantısı için New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ek zam için “bu işi bitirin” talimatı verdiği belirtilirken, çalışmanın önümüzdeki hafta kabine toplantısına gelmesi bekleniyor. Çalışmaya son hâli verildikten sonra bizzat Erdoğan tarafından açıklanacak

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ - En düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik çalışmalarda  son sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın söyleyeceği öğrenildi. Erdoğan’ın, ABD ziyareti öncesi kurmaylarına, “Emeklilere yapılacak zam mevzusunu çalışın. Ben NATO Zirvesi’nden Türkiye’ye dönene kadar bu işi bitirin” dediği iddia edildi. Erdoğan’ın bugün yurda dönmesi bekleniyor.

TÜM FORMÜLLER MASADA

Edinilen bilgilere göre, hafta başında, AK Parti’nin ekonomi kurmayları eldeki seçenekleri masaya yatırmak için bir araya geldi. Görüşmeden net bir şey çıkmayınca kurmaylar ikinci kez toplandı. Daha önce parti ve külliyedeki toplantılarda yapılan çalışmaların da ele alındığı görüşmelerde net bir formül ortaya konulamayınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla çalışmalar hızlandırıldı. Toplantılarda kök aylığın artırılmasının emeklilerin lehine olduğu ancak bu formülün en düşük primi ödeyenlerle, yüksek prim ödeyenlerin maaşları arasındaki makasın daralması anlamına geldiği, bunun da emekliler arasında adaletsizliğe neden olabileceği görüşü belirtildi. Bunun yerine tüm emeklilere seyyanen zam verilmesi fikri masaya yatırıldı. Ancak Hazineye getireceği ek yükten dolayı bu formüle de sıcak bakılmadı.

HIZLA MECLİS’TEN GEÇİRİLECEK

Yapılacak çalışma bütün emeklileri kapsayacak şekilde ortaya konulursa, tek maddelik değişikliğin yeterli olacağı, değişiklik teklifinin ‘torba yasa’ya eklenerek hızla Meclis’ten geçirilebileceği üzerinde duruldu. Çalışma bitirildiğinde önümüzdeki hafta yapılacak kabine toplantısı sonrası bizzat Erdoğan tarafından açıklanması öngörülüyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu ay yapılacak yüzde 24,73 oranındaki zamma rağmen 1,7 milyon emeklinin maaşı, kök aylıklarının düşük olması nedeniyle 10 bin lirada kalıyor. Ekonomi kurmayları tüm alternatifleri masaya yatırarak etki analizlerini yapıyor. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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