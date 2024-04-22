Erdoğan, Irak'ta Türkmenler ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'a gerçekleştirdiği ziyaretler çerçevesinde Bağdat'ta Irak Türkmen toplumu temsilcileri ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün 12 yıl sonra ilk kez Irak'a ziyaret gerçekleştirdi. Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid ve Irak Başbakanı Sudani ile bir araya gelen Erdoğan, bölgeyi ayağa kaldıracak Kalkınma Yolu projesine de imzayı attı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile ortak basın toplantısı düzenledikten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudani ile resmi yemekte bir araya geldi.

Erdoğan, yemeğinin ardından Bağdat'ta Irak Türkmen toplumu temsilcilerini kabul etti.