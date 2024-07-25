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Erdoğan kurmaylarına talimat verdi: Tatil için acele etmeyin, çalışın!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Erdoğan kurmaylarına talimat verdi: Tatil için acele etmeyin, çalışın!

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kurmaylarına “Eskiden genel kurul sabaha kadar çalışır, öğleyin yeniden açılırdı. Yeni dönemin henüz bir yılı doldu. Tatil için acele etmeyin. Önce gündemdeki yasaların tümünü geçirin, çalışın” talimatı verdiği öğrenildi.

EMRAH ÖZCAN / ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, önceki gün yapılan MKYK toplantısında gündemdeki yasaların tümünün TBMM Genel Kurulundan geçene kadar tatile gidilmemesini istediği, önceliğin yasama faaliyetleri olması gerektiğini söylediği öğrenildi. Meclis çalışmalarına aktif katılmayan vekillere de gerekli uyarılarda bulunacağı belirtilen Erdoğan’ın “Eskiden genel kurul sabaha kadar çalışır, öğlen yeniden açılırdı. Yeni dönemin henüz bir yılı yeni doldu. Tatil için acele etmeyin. Önce gündemdeki yasaların tümünü geçirin, çalışın” talimatı verdiği öğrenildi.

Sokak hayvanları teklifinin komisyon görüşmeleri sırasındaki muhalefetin tavrı ile TBMM içerisinde uygunsuz eylemler yapan sözde hayvanseverleri eleştiren Erdoğan “Meclis çok çirkin ve rezil görüntülere sahne oldu. Yaptıklarıyla bizi dünyaya rezil ediyorlar. Milletvekillerimiz, bu tür görüntülere müsaade etmemeli. Bu problemi kökten çözmemiz gerekiyor. İnsanlarımızın güvenliği bize emanet” dedi. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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