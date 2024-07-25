Erdoğan’dan başıboş köpek düzenlemesi mesajı: Terör seviciler bize vicdan dersi veremez

“Halkımız, sokakların güvenli hâle gelmesini istiyor” diyen Erdoğan “Hayvan konusunda dağdaki eli kanlı katillere methiyeler düzenler, bize vicdan ve merhamet nutku çekemez” dedi. Cumhurbaşkanı, CHP liderine seslenerek “Talimat verin belediyeleriniz SGK’ya birikmiş borçlarını ödesin. Maliye, yakında borçların tahsiline kaynağında başlayacak” diye konuştu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan, dış siyasette tüm bu hamleleri yaparken, bir diğer temel öncelik olan ekonomide de sıkıntıların üstesinden geldiklerini ifade ederek şunları kaydetti:

Orta Vadeli Programın olumlu sonuçlarını görmeye başladık. Enflasyonda en kötü tabloyu geride bıraktığımıza inanıyoruz. Enflasyon, inşallah bundan sonra daha hissedilir biçimde düşecektir. Aşırı kâr hırsının şişirdiği fiyat balonu kimi sektörlerde yavaş yavaş sönüyor. Sene sonunda enflasyonu, hedeflediğimiz seviyelere mutlaka indireceğiz. (Moody’s’in) Tam 11 yıl sonra gelen bu not artırımı, esasen Türkiye için çok geç kalmış bir adımdı. Peki bunlar yeterli mi? Elbette değil. Türkiye’nin ekonomik kapasitesinin bu oranların çok çok üzerinde olduğunu gayet iyi biliyoruz.

BORÇ TAHSİLİNE BAŞLANACAK

CHP’ye tepki göstererek Genel Başkan Özgür Özel’e seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan “Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız, talimat verin, belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumuna olan birikmiş borçlarını ödesinler. Şu anda belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız, kaynağında bu borçların tahsiline başlayacaktır. Öyle 25 kuruşa simit yok. Milletin varlığını değişik yerlerde harcamaya müsaade yok. Dolayısıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı artık bunun tahsilini kaynağında yapacaktır, bunu böyle bilesiniz” dedi.

MESELE ÇIĞIRINDAN ÇIKIYOR

Başıboş köpek düzenlemesine değinen Cumhurbaşkanı, komisyon çalışmalarını basan provokatörlere ve onları Meclis’e sokan muhalefet vekillerine “karakter fukaraları” diye yüklendi. Erdoğan şöyle devam etti:

Birileri ısrarla görmezden gelse de Türkiye’de bir başıboş köpek problemi var. Daha önce de ifade ettim: Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde, modern şehrinde göremeyeceğiniz bir sokak köpeği popülasyonuyla karşı karşıyayız. Müdahale edilmedikçe sorun daha da büyüyor, kötüleşiyor, mesele tam anlamıyla çığırından çıkıyor. Milletimiz bizden bu sorunu çözmemizi istiyor. Halkımız, sokakların güvenli hâle gelmesini istiyor. Çocuklarımız, gönül rahatlığıyla okula gitmek, parkta oynamak istiyor.

Hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye kalkışmasın. Hele hele, bölücü terör örgütünün beşikteki bebeği katletmesine, canlı bombaların şehirlerimizde masum sivilleri aramızdan almasına, Gazze’de, şu anda sayısı 16 bini bulan masum çocuğun, sayısı 40 bini geçen masum insanın katledilmesine ses çıkarmayanlar, kalkıp da bize merhametten bahsetmesin. Dağdaki eli kanlı katil sürülerine methiyeler düzenler, kimse kusura bakmasın ama bize vicdan ve merhamet nutku çekemez. Timsahın gözyaşları merhametten değildir.

Utanç verici tüm sahnelere rağmen sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifinin komisyonda kabul edildiğini hatırlatan Erdoğan “Bu meseleyi Meclis tatile girmeden önce inşallah Genel Kurulun da takdirine sunacak, orada da taşkınlıklara prim vermeden inanıyorum ki Cumhur İttifakı olarak teklifi yasalaştırarak sokaklarımızı güvenli hâle getireceğiz” diye konuştu.

EMEKLİLERİMİZİ EZDİRMEYİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 21 yılda emeklilerimizin hayat kalitesini yükseltecek birçok adım attıklarını belirterek “2024 yılında emekli maaşlarında yüzde 78 ila 86 oranında artışa gitmiş durumdayız. Yaptığımız bu artış, enflasyon beklentisinin oldukça üzerindedir” dedi.

Emeklilere “Yaşadığınız sıkıntıların tamamının farkındayım. Serzenişlerinizi duyuyor ve sorunlarınızı çözmek için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz” diyen Erdoğan “Depremin toplam 104 milyar doları bulan faturası azaldıkça, ekonomide uyguladığımız politikalar daha fazla sonuç verdikçe inşallah ortaya çıkan ilave kaynağı başta emeklilerimiz olmak üzere halkımızın emrine sunacağız” ifadelerini kullandı.