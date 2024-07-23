MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den başıboş köpek düzenlemesi hakkında çarpıcı sözleri: MHP üzerine düşeni yapacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Başıboş köpek düzenlemesi hakkında konuşan Bahçeli, " MHP üzerine düşeni yapacaktır. Kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den sürpriz basın toplantısında Özgür Özel'e sert tepki: Bu bölücü bir ağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den sürpriz basın toplantısında Özgür Özel'e sert tepki: Bu bölücü bir ağız

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başkent Ankara'daki MHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Sürpriz basın toplantısında gündemdeki önemli konulara değinen Bahçeli, toplantı sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı.

BAHÇELİ'DEN BAŞIBOŞ KÖPEK DÜZENLEMESİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Bahçeli'ye sorulan sorulardan biri de başıboş sokak köpekleri düzenlemesi oldu. Bahçeli yaptığı açıklamada MHP olarak üzerine düşenleri yapacaklarını belirtti.

MHP lideri Bahçeli başıboş köpek yasası ile ilgili yaptığı konuşmada, "Türk milleti hayvanları sever, köpekleri dost kabul eder. Köpeklere karşı uygulanacak her türlü yanlışın karşısında durur. MHP de üzerine düşeni yapacaktır. Kimsenin şüphesi olmasın. Köpekleri dost olanlar, köpekleri dost zannedeler, sokaklara dökülerek köpekleri taşlamaya devam etmesinler." ifadelerini kullandı.