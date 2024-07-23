MHP lideri Bahçeli'den sürpriz basın toplantısı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Devlet Bahçeli'nin bugün basın toplantısı gerçekleştireceğini duyurdu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli basın toplantısı gerçekleştirecek. MHP'den yapılan açıklamaya göre sürpriz toplantı 23 Temmuz 2024 Salı günü (bugün) saat 11:00'da MHP Genel Merkez binasında basın toplantısı düzenleyecek.

Basın toplantısı hakkındaki bilgiler, Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir tarafından paylaşıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ, 23 Temmuz 2024 Salı (Yarın) günü, saat 11.00’de Genel Merkez binamızda (1. Kat Basın Toplantı Salonu) basın toplantısı yapacaktır.”



