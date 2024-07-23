MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den sürpriz basın toplantısı! Ne açıklayacağı merak konusu olmuştu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki gösteren Bahçeli, "Bu bölücü bir ağızdır" dedi. Kıbrıs'ta Türk olgusunun yok edilmeye çalışıldığını belirten Bahçeli, "Kıbrıs'ta iki halk vardır. Kıbrıs'ta egemen iki devlet vardır. Kıbrıs Türk Devleti tanınmalıdır." şeklinde konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başkent Ankara'daki MHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı gerçekleştiriyor.

İşte MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından derlenenler;

Milletimizin hassasiyeti üzerinde oynama yapanlar, çok tehlikeli provokasyonları birer birer sürmektedir. Bölücülerin ve teröristlerin kukla olarak hizmet ettiği Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesi bölgesel olarak etkili olacaktır.

ABD'nin tazyikiyle güney sınırlarımız boyunca kurulmak istenen terör noktalarının ana güzergahı kahraman TSK'nın mücadelesi ve iktidar ile berhava edilmiştir.

Mersin'de halay çekip İmralı canisi için slogan atanlar ile DEM'li hainler şımarıklıklarının hain sonuçlarına inşallah katlanacaklardır. Bölücülüğü sokağa taşıma gayretleri son günlerde hızlanmıştır. Bu tahrikleri yakinen takip ettiğimiz bilinmelidir.

EMEKLİLER İÇİN SOSYAL VE İNSANI SİVİYE VURGUSU

Karamsar tablo çizenler gerçek manada Türkiye'nin gücünü kavramaktan aciz düşenlerdir. CHP başkanının tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını iddia etmesi ülkesine itibar etmeyen bir siyasetçinin deli saçmasıdır. Dezenflasyon süreci her geçen gün etkisini göstermektedir. Kredi derecelendirme şirketleri ekonomi ivmesini teyit etmesi sevindirici gelişmedir. İstismar edilen emekliler sosyal ve insani seviyeye kavuşacaktır. Cumhur İttifakı'nın ortak gayesi budur. CHP başkanının her çiftçiye bedava traktör vaadi ile altın sözü tam aldatma ve bir siyasetçinin kuyruklu yalanı olarak hafızalarda yerini korumaktadır. Dar ve orta gelirli vatandaşlara destek verilmesi sosyal devlet anlayışının gereğidir.

ÖZGÜR ÖZEL'E SERT TEPKİ

CHP liderinin 'Kürtler eşit hissetmiyorum diyorsa onlar eşit hissedene kadar mücadele devam edeceğiz' sözleri yakından tanıdığımız bölücü bir ağızdır. Demlenen CHP milli birlik ve kardeşlik hukukumuzu baltalamaktadır. Kavala'ya siyasi geleceğini bağlayanlar milli onurdan bahsedemezler. CHP'nin şifreleri DEM'in elindedir. CHP ateş ile oynamaktadır, CHP Genel Başkanı’nın ‘Kürtler eşit hissedene kadar devam edeceğim’ açıklaması bölücü bir ağızdır.

Kulislerin ve kutuplaşmanın partisi CHP'dir. Kimliksiz ve köşesiz partinin siyasi kozmik odası işgale uğramış kara ve irade bünyesi çoklu organ yetmezliğiyle komaya girmiştir. Türk siyaset ve demokrasi sisteminin ilkelerinden uzaklaşması ihanetin uzlaşma cephesidir. CHP yönetiminin yumuşama çağrıları zemzem diye ikram edilen baldıran zehrinden başka bir şey değildir.

CHP'YE KIBRIS MESAJI: KIBRIS CEDDİMİZİN GÖZ NURUDUR

Kıbrıs sadece üzerinde hayat sürülen bir ada değil, varoluş anıtıdır. Siyasi, stratejik müktesebatı ile kilit taşıdır. Tüm dikkatlerin odağı Kıbrıs'tır. Acık veya gizli hesaplaşmaların seri ve sert mücadelenin merkezi Kıbrıs'tır.

Kıbrıs'ta barıştan ödü kopanlar vardır. Kıbrıs Türklüğünün onuruyla milli kimliğiyle bağımsız yaşamalarına tahammülsüzlük gösterenlerdir. Türkiye'nin 50 yıl önceki müdahalesi olmasaydı, Doğu Türkistan, Hocalı ve Gazze'deki gibi olacaktır. Sanmasınlar ki bebeklerimize, çocuklarımıza, kadınlarımıza kanlı saldırıları hafızamızdan çıkardık. 50 yıl önce adadan yükselen kardeşin kardeşe yardım çığlılarına sessiz kalamazdık.

Ada'nın ilhakına heveslenenler Akdeniz'e gömülmüştür. Vahşi cinayetlere sözde medeni ülkeler tepkisiz kalırken, Türkiye haksızlığa boyun eğmemiş, soydaşlarımız kimsesiz bırakılmamıştır.

BAHÇELİ'DEN YUNAN BAKAN'A: KORKAKLIK, SU KATILMAMIŞ KÜSTAHLIKTIR

Yunanistan Savunma Bakanı'nın sözleri kabalık, korkaklık, su katılmamış küstahlıktır. 20 Temmuz barış harekatı soykırım teşebbüslerini sonlandırmıştır. Türk düşmanları huzursuzdur ve uykuları kaçmıştır. Bir Yunan şarkıcının Türk bayrağı ve Atatürk posterine saygısızlığı sabrımızı zorlayan ahlaksızlığa başka bir örnektir. Kronikleşen Kıbrıs sorunu çözümden ürkenlerin eseridir.

"KIBRIS'TA İKİ DEVLET VAR"

Her seferinde çözümü sabote eden Rum tarafı olmuştur. Kıbrıs'ta iki halk vardır. Kıbrıs'ta egemen iki devlet vardır. Kıbrıs Türk Devleti muhakkak tanınmalıdır. Artık başkaca bir alternatif kalmamıştır.

Kıbrıs Türk'ü asla yalnız değildir. Türkiye, Kıbrıs Türk Devleti ile ayrılmaz parçadır. Kıbrıs'ın huzuru Akdeniz'in huzurudur. Rum Yönetimi'nin Yunanistan için deniz üssü kurma girişimi huzursuzluk ortamı ve Gazze katliamına yol açmaktan başka bir şey değildir.

Detaylar gelecek...