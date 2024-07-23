Bahçeli'den '154 kişilik liste' açıklaması: Dosya elimizde, günü geldiğinde eyleme geçecek

MHP lideri Bahçeli, düzenlediği basın toplantısında partisine yönelik 'iftiralarda' bulunduğunu öne sürdüğü 154 kişilik isim listesinin yer aldığı bir dosyayı gösterdi. Bahçeli, "Bu liste, kimin hangi gün hangi saatte hangi programda nasıl konuştuklarının, kimlerle konuştuklarının, MHP’ye hangi hakaretleri yaptıklarının toplamıdır. Bunların toplamı 154 kişidir. Bu dosya elimizdedir günü geldiğinde bu dosya eyleme de geçecektir" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde sürpriz bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Bahçeli toplantıda 154 kişinin isminin ve konuşmalarının yer aldığı dosyayı gösterdi. "Hangi programlarda neler konuşulduğu var" diyen Bahçeli günü geldiğinde hukuksal olarak eyleme geçileceğini kaydetti.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"MHP'YE HAKARETLERİN TOPLAMI"

Bazı çevreler 2024 yılının içerisinde MHP’ye karşı çok büyük haksızlıklar, iftiralar, yalanlar, hakir görmeler, küçük görmeler gibi suçlamalarda bulunmuşlardır. Bunların toplamı 154 kişidir. MHP olarak basın mensupları olan değerli kardeşlerime bu gerçeği hatırlatmak istiyorum.

Sizlerle çoğu zaman beraber oluyoruz ama televizyonlarda ayrıldığımız şahsiyetler var. Onları kabul etmekte zorlanıyoruz ama yakın takip altındayız.

Şu görmüş olduğunuz liste, kimin hangi gün hangi saatte hangi programda nasıl konuştuklarının, kimlerle konuştuklarının, MHP’ye hangi hakaretleri yaptıklarının toplamıdır.

"DOSYA EYLEME GEÇECEK"

Bu dosya elimizdedir günü geldiğinde bu dosya eyleme de geçecektir. Eylem hukuki nitelikte olacaktır. ‘Bizi hedef gösteriyor’ saçmalığından da korkaklığından da kurtulsunlar. Onlarla muhatap olmayı dahi kabullenmeyiz. Ama hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız.

"BİZİM HEDEFİMİZ ADALET"

Bunlardan sık sık bahsederken bizlere her türlü hakareti yapıyorlar, saldırıyorlar, iftira atıyorlar, olayları olduğundan fazla abartıyorlar ve saptırıyorlar. Konuşmaması gerekenleri konuşmaya mecbur ediyorlar. Tüm bunları dikkate alarak cevap verdiğinizde ‘Bizi hedef gösteriyorlar’ diyorlar. Bizim hedefimiz adalettir.