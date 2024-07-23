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BBP lideri Destici'den sokak köpekleri açıklaması: Saldırgan ve sahipsiz olanları uyutalım

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Mustafa Destici, partisinin sokak köpekleri düzenlemesine destek verdiğini ifade ederek, "Biz demiyoruz ki köpekleri toplayalım, toptan öldürelim. Biz diyoruz ki köpeklerimizden, sokaklarımızı temizleyelim ve saldırgan olanları sahipsiz olanları, bulaşıcı hastalık taşıyanları da uyutalım diyoruz" dedi.

 
Türkiye'nin ana gündem maddeleri arasında yer alan başıboş sokak köpekleri düzenlemesi hakkında konuşan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin sokak köpekleriyle ilgili görüşünün en başından bu yana net olduğunu söyledi.

Yurt dışında sokaklarda köpek görmenin mümkün olmadığını belirten Destici, "İnsanların yoğun olarak yaşadığı mahalleler, caddeler, köpeklerin yaşam alanı değildir. Köpeklerin yaşam alanı çiftliklerdir. İnsan evine alır ve kendisi bakar saygı duyarım. Kendiniz bakarsınız, sahiplenirsiniz, saygı duyarım" ifadelerini kullandı.

BBP lideri Destici'den sokak köpekleri açıklaması: Saldırgan ve sahipsiz olanları uyutalım - 1. Resim

"BUNUN TEDBİRLERİNİ ALMAK ZORUNDAYIZ"

Köpekleri kısırlaştırmanın bir çözüm olmadığını vurgulayan Destici, şu ifadeleri kullandı:

"Biz demiyoruz ki köpekleri toplayalım, toptan öldürelim. Biz diyoruz ki köpeklerimizden, sokaklarımızı temizleyelim ve saldırgan olanları sahipsiz olanları, sahipsiz olanları, bulaşıcı hastalık taşıyanları da uyutalım diyoruz. Bu kadar basit. Avrupa bunu yapmış, dünya bunu yapmış. Bunu yapmadıktan sonra biz bu meseleyi çözemeyiz. Kısırlaştırmak çözüm olmuyor.

Bakın, Türkiye kuduz riski en yüksek olan ülkeler arasında gösterilmeye başlandı. Allah korusun bu Covid salgını gibi bir kuduz salgını ile karşı karşıya kalabiliriz. Yani bunun tedbirlerini almak zorundayız. Bu yasanın meclis kapanmadan yasalaşmasını beklediğimizi bir kere daha buradan ifade ediyorum.

Meclisteki partilerimize ve milletvekillerimize bu sokak köpekleriyle ilgili düzenlemeye karşı koydukları direnci özellikle muhalefet partileri direnci, ekonomiyle ilgili vergiyle ilgili, asgari ücretle ilgili emekli maaşıyla ilgili olan konularda terörle mücadele konularında göstermelerini beklediğimizi de buradan ifade ediyorum."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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