Erdoğan, Özel’in “suç ortağı AK Parti̇” sözlerine sitem etti̇: Cumhur İttifakı 6’lı masa değil

Erdoğan, İtalya’dan dönüşte uçakta Bahçeli’nin mesajlarını ve gündemi değerlendirdi: “İadeiziyaretle siyasete yumuşama getirelim, kibarlık yapalım, dedik, anlamadılar. Eğer bu iadeiziyaretimizi CHP’nin başındaki arkadaş hazmedebilseydi, bu tür bir açıklamayı yapmazdı. Belli ki birilerinin etkisi altında kaldılar, bir yerlerden onay aldılar.”

İSMAİL KAPAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G7 zirvesi dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in MHP lideri Bahçeli’ye cevap verirken kullandığı “Suç ortağını bize doğru itekleme” sözleri hatırlatılan Erdoğan, “İadeiziyaretten iki gün sonra ortaya maalesef arzu etmediğimiz bir yaklaşım çıkınca bu durum da bizi üzmedi değil” ifadelerini kullandı. Erdoğan şu mesajları verdi:

“ETKİ ALTINDA KALMIŞLAR”

Biz iadeiziyareti yapmak suretiyle siyasete bir yumuşama, bir kibarlık getirelim dedik. Ama bu kibarlıktan anlamayanlar İstanbul’da basın toplantısı yaptılar ve orada belli ki birilerinin etkisi altında kaldılar. Demek ki bazı yerlerden onay aldılar.

“HAZMEDEMEDİLER”

Bunlar tabii doğru şeyler değil, güzel şeyler değil. Bizim iadeiziyaretimizi demek ki hazmedemediler. Eğer bu iadei- ziyaretimizi CHP’nin başındaki arkadaş hazmedebilseydi, bu tür bir açıklamayı yapmaya gerek duymazdı.

“O SÖZLER BİZİ ÜZDÜ”

Bizim bu ziyaretleri yapmamızın altında yatan gerçek de “her ne kadar ters görünse de CHP ile de böyle bir anayasa yapma başlığı altında buluşabilir miyiz?” arayışıydı. Teklifimizi yaptık. Onlardan “niye olmasın” noktasına gelen bir yaklaşım gördüm. Fakat iki gün sonra ortaya maalesef arzu etmediğimiz bir yaklaşım çıkınca bu durum da bizi üzmedi değil.

“MİLLETE BORCUMUZ”

Türkiye’nin artık darbe anayasası ayıbından kurtulması gerekiyor. Bu, siyaset kurumunun ve Meclis’in millete karşı asli görevidir. Hiçbir siyasi parti bu yükümlülükten kaçamaz. Milletin ihtiyaçlarına tam hizmet eden ideal anayasa bu millete siyasetin borcudur.

“ALTILI MASA DEĞİLİZ”

Onlar ne yaparsa yapsın. Biz Cumhur İttifakı olarak aynı duruşumuzu, aynı dayanışmamızı devam ettireceğiz. Şunu da söyleyeyim, Cumhur İttifakı bir altılı masa değildir. Altılı Masa’nın içinde yer alanlar, bildiklerini okusunlar.

“İŞİ SIKI TUTUYORUZ”

Yılın son çeyreğini bekleyeceğiz. Yılın son çeyreğinde inşallah bunlar tam manasıyla görünecek. Şu anda işi sıkı tutuyoruz. Ama bütün mesele yine geliyor, faiz olayına dayanıyor. İnşallah faizde atacağımız adımlarla enflasyonu son çeyrekte çok daha olumlu bir konuma taşımış olacağız.

“MİLLETİN EKMEĞİNE…”

Hayat pahalılığını tetikleyen sebeplerden olan fahiş fiyat artışları ve fırsatçılıkla mücadelemizden de taviz vermiyoruz. Milletin aşına ve ekmeğine kan doğrayanlara göz açtırmayacağız.

“KAAN’IMIZ KANATLANDI”

Bizim temel yaklaşımımız bellidir: ihtiyaçlarımızı öncelikle NATO müttefiklerimizden karşılamak isteriz. Fakat sürecin sonunda olumsuz bir sonuç elde edilirse Eurofighter konusunda alternatifsiz de değiliz. KAAN’ımız artık kanatlandı. Bir dönem benzer süreci insansız hava araçlarında da yaşamıştık. O zaman da müttefiklerimizden bunları alamamıştık. Sonra ne oldu, insansız hava araçlarımızı en yüksek kalitede ürettik.

ŞIMARIK İSRAİL'DEN ABD DE RAHATSIZ

Ben, inanıyorum ki, Amerika Birleşik Devletleri de İsrail’in artan şımarıklığından rahatsız. Bu rahatsızlığı Amerikan yönetimi açık açık dile getirmese de Amerikan kamuoyundan yükselen sesler, burada artık belli bir dönüşümün başladığını gösteriyor. Bu da İsrail’i ciddi manada rahatsız ediyor. Artık şundan herkes emin ki bu kervan böyle yürümez. Sayın Biden’dan sunduğu ateşkes planının bir seçim yatırımı değil, gerçekten ve samimi olarak Filistin’deki katliamları sonlandırmak için atılmış bir adım olduğunu ispat etmesi doğal olarak beklenir. Güvenlik Konseyi kararı bir adımdır, ancak yeterli değildir. Kâğıt üstündeki birçok kararın İsrail tarafından nasıl yok sayıldığını hepimiz biliyoruz. Sayın Biden da artık bir samimiyet testinden geçmektedir.

ERDOĞAN'DAN UMUT DOLU BAYRAM MESAJLARI: ENFLASYONU BİTİRİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı mesajında, ekonomi ve Gazze ağırlıklı sözlere yer verdi.

“Aşımıza, işimize, ekmeğimize ortak olan enflasyon canavarından kurtulma sürecine girdik” diyen Erdoğan “Ekonomi programımız üretim, istihdam ve ihracat tarafında meyvelerini veriyor. Enflasyonda yılın ikinci yarısından itibaren inşallah güzel neticeler alacağız” ifadelerini kullandı.

Mesajında Gazze’deki duruma da dikkat çeken Erdoğan “Siyonist şebekenin tüm baskısına rağmen her platformda hakkı, adaleti ve barışı savunuyor, doğruları cesaretle haykırmaktan çekinmiyoruz. Çocuk katili İsrail’in ve destekçilerinin bütün barbarlıklarına rağmen zafer inşallah Filistin halkının olacaktır” ifadelerini kullandı.

Siyasetteki yumuşama havasına da vurguda bulunan Erdoğan “Siyasette oluşan yumuşama ikliminin, milletimizin tekrar kucaklaşmasına katkı sağladığını memnuniyetle müşahede ediyoruz. İnşallah hep birlikte gönül gönüle vererek bu bayramı tam anlamıyla bir kardeşlik şölenine dönüştüreceğimize inanıyorum” açıklamasını yaptı.