Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Erdoğan, şehit ailelerine başsağlığı diledi

Erdoğan, şehit ailelerine başsağlığı diledi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Erdoğan, şehit ailelerine başsağlığı diledi
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de şehit olan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

İzmir'de 16 yaşındaki E.B.'nin İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne saldırısında 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit oldu.

ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, silahlı saldırıda şehit olan Aydemir ve Akın'ın ailelerine gönderdiği mesajda başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Romanya, Karadeniz için Türkiye’den korvet alıyor! 223 milyon avroluk anlaşma imzalandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İzmir'de 2 polisi şehit eden saldırganın dedesi gözyaşlarıyla anlattı! "Ben bittim" - GündemSaldırganın dedesi gözyaşlarıyla anlattı!Gürsel Tekin İl Başkanı olarak Taksim'de! Özgür Özel sorusuna dikkat çeken cevap - GündemÖzgür Özel sorusuna dikkat çeken cevapOkullar açıldı! İstanbul'da trafik yoğunluğu çileye dönüştü - Gündemİstanbul'da trafik yoğunluğu çileye dönüştüGürsel Tekin mal varlığını açıkladı: Kıskanmayın bir gün sizin de olur - GündemGürsel Tekin mal varlığını açıkladıİzmir'deki olayın ardından ailelere uyarı: Mutlaka kontrol edin - Gündemİzmir'deki olayın ardından ailelere uyarıBahçeli'den İzmir açıklaması: Esrar perdesi aralanacak - GündemBahçeli'den İzmir açıklaması: Esrar perdesi aralanacak
Sonraki Haber Yükleniyor...