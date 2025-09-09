Erdoğan, şehit ailelerine başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de şehit olan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
İzmir'de 16 yaşındaki E.B.'nin İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne saldırısında 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit oldu.
ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, silahlı saldırıda şehit olan Aydemir ve Akın'ın ailelerine gönderdiği mesajda başsağlığı dileklerini iletti.
