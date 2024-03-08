Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Lideri Zelenskiy ile Dolmabahçe'de bir araya geldi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere bugün Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen toplantı 1 saat 25 dakika sürdü.

GAZZE, TARIM KORİDORU, RUSYA MASADA

Görüşmede Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın seyri, Tahıl Koridoru Anlaşması’nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durum, bölgede kalıcı barış arayışları konuları ele alınacak. Aynı zamanda Türkiye ve Ukrayna ilişkileri de masaya yatırıldı.

ZELENSKİY: "TÜRKİYE'YE MİNNETARIM"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Erdoğan ile görüşmesi sırasında sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Zelenskiy, "Ukrayna'ya verdiği güvenilir destekten dolayı Türkiye'ye minnettarım" dedi.

İki ülkenin, tüm bölgenin ve küresel gıda güvenliğinin sağlanmasının "Karadeniz'de koşulsuz seyir güvenliği" gerektirdiğini vurgulayan Zelenskiy, bunu hep birlikte başarabileceklerini kaydetti.

Zelenskiy, "Türk savunma şirketleriyle ikili işbirliğini ve ortak üretimi güçlendirmek istiyoruz." ifadesine yer verdi.

Savaş esirlerinin serbest bırakılması hususunda ise Zelenskiy, "Rusya'nın esir tuttuğu Kırım Tatarları dahil savaş esirlerimizin ve vatandaşlarımızın serbest bırakılması konusunda da Türkiye'nin yardımına ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

KORVETLERİN İNŞA EDİLDİĞİ TERSANEYİ ZİYARET ETTİ

Resmi ziyaret kapsamında bugün öğle saatlerinde Türkiye'ye gelen Zelenskiy, İstanbul'da Ukrayna donanması için inşa edilen korvetlerin olduğu tersaneyi ziyaret etti. Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ivan Mazepa korvetinin hazırlık durumunu ve teçhizatını inceledim ve Ukrayna Deniz Kuvvetleri personeliyle görüştüm. Kendilerine hizmetleri için teşekkür ettim. Ülkemizi güçlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Zelenksiy, Ada sınıfı ikinci korvetin inşasını da denetlediğini ve korvete "Hetman Ivan Vyhovskyi" adını verdiğini duyurdu.