Erdoğan'dan dünyaya Gazze tepkisi: Kadın hakkı diyenler nerede?

Türkiye’ye Güç Veren Kadınlar programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın ikiyüzlülüğünü eleştirdi: Suriye’den Filistin’e kadar hemen burunlarının dibindeki bölgelerde on binlerce kadın ve çocuğun vahşice katledilmesine tepkisiz kalanları diğer konularda biz nasıl ciddiye alacağız?

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ / İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Türkiye ile Güçlenen, Türkiye’ye Güç Veren Kadınlar Programı”nda konuştu. Kadınla aile arasında duvarlar ören her türlü yaklaşımı reddettiklerin belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları kaydetti:

■ Sadece 8 Mart değil, yılın kalan 364 günü de esasen kadınların günüdür, öyle olmalıdır. Kadınların şahsi hayatımızın yanı sıra devletimiz, milletimiz ve insanlığa yaptığı katkılar, yılda sadece bir güne hapsedilemeyecek kadar büyüktür, önemlidir, kıymetlidir.

■ Bu anlamlı gün münasebetiyle Filistin ve Gazze’nin yüreği yaralı kadınları başta olmak üzere gönül coğrafyamızın dört bir yanındaki onurlu ve kahraman kadınlara en kalbi selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum.

■ Geçmişte yaşadıklarımızdan ders alarak, her açıdan daha huzurlu, daha aydınlık, daha müreffeh bir geleceği inşa etmenin çabasındayız. Türkiye Yüzyılı’nın hazırlıklarını ‘Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye’ ekseninde yürütüyoruz. Amacımız sırasıyla kadını, aileyi ve ülkemizi güçlendirmektir.

KADIN HAKKI DİYENLER NEREDE?

■ Güçlü aile sadece millet ve devlet olarak bekamızın değil, aynı zamanda geleceğimizin de garantisidir. Güçlü ailenin ilk ve en önemli şartı ise hiç şüphesiz güçlü kadındır. Hal böyleyken aile ile kadını ayıran, kadını ailenin karşısına yerleştiren, kadın ve aile arasında duvarlar ören her türlü yaklaşımı reddediyoruz.

■ Kendi mahallelerindeki kadına yönelik tacizleri, şiddeti, ayrımcılığı, haksız uygulamaları asla gündeme getirmezler. Yani, söz konusu gerçekten kadınların temsil, eğitim, çalışma ve kamusal alanda özgürce var olma hakları olunca bunlar ya yasakçılığın ya da çifte standardın yanında saf tutarlar.

■ Dünyada ‘kadın hakları’ diye ortalığı ayağa kaldıranların, 7 Ekim’den beri Filistin’de katledilen, çoğu kadın ve çocuk 32 bini aşkın masum için seslerini yükselttiklerini sizler hiç duydunuz mu? İnsanlığın geri kalanına sürekli hak hukuk dersi verenlerin İsrail’in soykırım politikaları karşısında harekete geçtiğini hiç gördünüz mü?

POZİTİF AYRIMCILIK ANAYASA KURALI

■ Her kim, kadın hakları konusunda eski Türkiye’den övgüyle bahsediyorsa biliniz ki sizlerin mücadelesine kara çalıyor demektir. 28 Şubat’ın karanlığından çıkmak öyle zahmetsiz, çilesiz olmadı.

■ Başörtüsüne özgürlük başta olmak üzere kadınlar lehine pozitif ayrımcılık yapılmasını anayasa kuralı haline getirdik.

■ Karar alma mekanizmalarında kadın temsil oranı 4-5 kat arttı. İstihdamdaki kadın sayısı 6 milyondan 10,5 milyona çıktı.

■ Kadınlar konusunda aleyhimizde yürütülen onca propagandaya rağmen siyasi hayatımızın hiçbir safhasında kimsenin hayat tarzına karışmadık.

'31 MART SON SEÇİMİM OLACAK'

■ Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra TÜGVA Gençlik Buluşması’na katıldı, gençlere hitap etti. Seçime kısa bir süre kaldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: 31 Mart bir dönüm noktası. Bütün İslam dünyasının gözleri burada. Türkiye’de ne olacak? Sandıkları patlatmamız lazım. Ardı arkası kesilmeyecek şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. Adeta nefes almaksızın koşturuyoruz. Çünkü benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu son seçimim. Ancak buradan çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak. Onun için de hazırlıklarımızı buna göre yapıp adımı da buna göre atmamız lazım ki çok farklı bakanlara karşı 31 Mart akşamı cevabı verelim. 1 Nisan’dan itibaren de yeni bir dönemi inşallah başlatalım. Gençlere inanıyorum ve güveniyorum. İnşallah başta İstanbul olmak üzere Ankara ve İzmir’de bir değişim yapalım. Çünkü gözler burada.