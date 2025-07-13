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Erdoğan'dan Resmi Gazete'de yeni atama kararı: TRT yönetimi değişti, dikkat çeken isimler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de, yeni atama kararları yayımlandı. TRT Genel Müdürü olarak görev yapan Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından aynı göreve yeniden atanırken, TRT Yönetim Kurulu Başkanlığına ise Prof. Dr. Ferudun Yılmaz getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 13 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun görevden alınarak, yerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran'ın atanmasının ardından TRT yönetiminde değişikliğe gidildi.

TRT GENEL MÜDÜRÜ SOBACI YENİDEN ATANDI

4 yıldır TRT Genel Müdürü olarak görev yapan Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından aynı göreve yeniden atanırken Ahmet Albayrak yerine TRT Yönetim Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Ferudun Yılmaz getirildi.

Erdoğan'dan Resmi Gazete'de yeni atama kararı: TRT yönetiminde değişiklik kararı - 1. Resim

YÖNETİM KURULUNDA YENİ İSİMLER

TRT yönetim kurulu üyeliklerinde de değişim yaşandı. Hilal Kaplan yerine yazar Hale Kaplan getirilirken, Özer Köseoğlu, Büşra Karaduman Aktuna, Murat Yeşiltaş, Ramazan Yıldırım ve Oğuz Güner yönetim kurulu üyeliklerine atanan yeni isimler oldu.

Yönetim kurulunda Meryem İlayda Atlas Çetin yerini koruyan tek isim oldu.

TRT’nin yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

• Prof. Dr. Ferudun Yılmaz (Yönetim Kurulu Başkanı)

• Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı (Genel Müdür-Yönetim Kurulu Üyesi)

• Hale Kaplan (Yönetim Kurulu Üyesi)

• Meryem İlayda Atlas Çetin (Yönetim Kurulu Üyesi)

• Prof. Dr. Özer Köseoğlu (Yönetim Kurulu Üyesi)

• Büşra Karaduman Aktuna (Yönetim Kurulu Üyesi)

• Prof. Dr. Murat Yeşiltaş (Yönetim Kurulu Üyesi)

• Prof. Dr. Ramazan Yıldırım (Yönetim Kurulu Üyesi)

• Doç. Dr. Oğuz Güner (Yönetim Kurulu Üyesi)

 

Erdoğan'dan Resmi Gazete'de yeni atama kararı: TRT yönetiminde değişiklik kararı - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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