Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kravatındaki detay! Desenlerdeki mesaj ortaya çıktı
TBMM AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kravatındaki KAAN ayrıntısı sosyal medyayı salladı. İhracat anlaşmaları ve Bedir Mutabakatı ile aynı güne denk gelen bu sembolik tercihin arka planı gün yüzüne çıktı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen haftalık Grup Toplantısı'na katılarak gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Salonda büyük bir coşkuyla karşılanan Erdoğan’ın konuşması kadar kıyafetindeki özel detay da sosyal medyanın ilgi odağı oldu.
ERDOĞAN'IN KRAVTINDAKİ DETAY DİKKAT ÇEKTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın lacivert takım elbisesini tamamlayan mavi tonlarındaki kravatında, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen 5. nesil savaş uçağı KAAN’ın figürleri yer aldı.
Salondakileri selamladığı sırada çekilen fotoğraflarla fark edilen bu detay, sosyal medyada kısa sürede viral olarak binlerce beğeni ve yorum topladı.
BEDİR MUTABAKATI'NIN İMZALANDIĞI GÜN TERCİH ETTİ
Bu şık tercihin arkasındaki zamanlama ise gözlerden kaçmadı. Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan’ın savunma alanındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla Doha’da imzaladığı Bedir Mutabakat Zaptı ile aynı gün Ankara’da bu görsel mesaj verildi.
Askeri üretim, teknik eğitim ve AR-GE alanlarında çok taraflı ortaklığı hedefleyen mutabakatın imzalandığı günde Erdoğan’ın KAAN motifli kravat takması, Türkiye’nin savunma diplomasisindeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.
KAAN’IN İHRACAT MÜŞTERİSİ ENDONEZYA DETAYI
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sembolik tercihi, mutabakatın taraflarından olan Endonezya ile doğrudan bir bağ kuruyor gibi yorumlandı.
TUSAŞ ile yapılan sözleşme kapsamında 48 adet KAAN siparişi veren ve teknoloji paylaşımında bulunan Endonezya'nın yer aldığı bu tarihi ittifak gününde takılan kravat, adeta milli teknolojimizin küresel ölçekteki başarısını da simgeledi.