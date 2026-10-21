TBMM AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kravatındaki KAAN ayrıntısı sosyal medyayı salladı. İhracat anlaşmaları ve Bedir Mutabakatı ile aynı güne denk gelen bu sembolik tercihin arka planı gün yüzüne çıktı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen haftalık Grup Toplantısı'na katılarak gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Salonda büyük bir coşkuyla karşılanan Erdoğan’ın konuşması kadar kıyafetindeki özel detay da sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kravatındaki detay! Desenlerdeki mesaj ortaya çıktı

ERDOĞAN'IN KRAVTINDAKİ DETAY DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın lacivert takım elbisesini tamamlayan mavi tonlarındaki kravatında, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen 5. nesil savaş uçağı KAAN’ın figürleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kravatındaki detay! Desenlerdeki mesaj ortaya çıktı

Salondakileri selamladığı sırada çekilen fotoğraflarla fark edilen bu detay, sosyal medyada kısa sürede viral olarak binlerce beğeni ve yorum topladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kravatındaki detay! Desenlerdeki mesaj ortaya çıktı

BEDİR MUTABAKATI'NIN İMZALANDIĞI GÜN TERCİH ETTİ

Bu şık tercihin arkasındaki zamanlama ise gözlerden kaçmadı. Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan’ın savunma alanındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla Doha’da imzaladığı Bedir Mutabakat Zaptı ile aynı gün Ankara’da bu görsel mesaj verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kravatındaki detay! Desenlerdeki mesaj ortaya çıktı

Askeri üretim, teknik eğitim ve AR-GE alanlarında çok taraflı ortaklığı hedefleyen mutabakatın imzalandığı günde Erdoğan’ın KAAN motifli kravat takması, Türkiye’nin savunma diplomasisindeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kravatındaki detay! Desenlerdeki mesaj ortaya çıktı

KAAN’IN İHRACAT MÜŞTERİSİ ENDONEZYA DETAYI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sembolik tercihi, mutabakatın taraflarından olan Endonezya ile doğrudan bir bağ kuruyor gibi yorumlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kravatındaki detay! Desenlerdeki mesaj ortaya çıktı

TUSAŞ ile yapılan sözleşme kapsamında 48 adet KAAN siparişi veren ve teknoloji paylaşımında bulunan Endonezya'nın yer aldığı bu tarihi ittifak gününde takılan kravat, adeta milli teknolojimizin küresel ölçekteki başarısını da simgeledi.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala