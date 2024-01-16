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    Erkek arkadaşı ile kavga eden kadın mahalleyi ayağa kaldırdı!

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Bursa'da erkek arkadaşı ile kavga eden kadın gece yarısı ortalığı birbirine kattı. Çığlık ve küfürlere uyanan mahalleli isyan etti. Olay yerine gelen polis kadını sakinleştirmek için uzun süre dil döktü, o anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Bursa’da kavga ettiği erkek arkadaşının evini basan kadın, mahalleyi birbirine kattı. Çığlık seslerine uyanan çevredekiler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler kadını sakinleştirmek için çok uğraştı. Öfkeli kadın daha sonra polis tarafından gözaltına alındı. 

    Erkek arkadaşı ile kavga eden kadın mahalleyi ayağa kaldırdı!

    ALKOLLÜ KADIN ERKEK ARKADAŞININ EVİNİ BASTI

    Olay, merkez Yıldırım ilçesi Teleferik Mahallesi’nde yaşandı. Alkollü kadın kavga ettiği erkek arkadaşının ailesi ile yaşadığı evi bastı.

    Erkek arkadaşı ile kavga eden kadın mahalleyi ayağa kaldırdı!

    ÇIĞLIK SESLERİ VE KÜFÜRLER MAHALLELİYİ İSYAN ETTİRDİ

    Mahallede bağırarak küfür eden kadın erkek arkadaşının evinin camlarını tekmeledi. Mahalleli ise bu duruma isyan etti. Uzun uğraşlar sonucu sakinleştirilen kadın daha sonra polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü. 

    Kadının sevgilisinin ise ev hapsinde olduğu öğrenildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    BursaKadınSevgiliKavga
    Haberler > Gündem > Erkek arkadaşı ile kavga eden kadın mahalleyi ayağa kaldırdı!
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