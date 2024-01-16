Erkek arkadaşı ile kavga eden kadın mahalleyi ayağa kaldırdı!

16 Ocak 2024 11:16 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 11:18

Bursa’da kavga ettiği erkek arkadaşının evini basan kadın, mahalleyi birbirine kattı. Çığlık seslerine uyanan çevredekiler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler kadını sakinleştirmek için çok uğraştı. Öfkeli kadın daha sonra polis tarafından gözaltına alındı.

ALKOLLÜ KADIN ERKEK ARKADAŞININ EVİNİ BASTI

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Teleferik Mahallesi’nde yaşandı. Alkollü kadın kavga ettiği erkek arkadaşının ailesi ile yaşadığı evi bastı.

ÇIĞLIK SESLERİ VE KÜFÜRLER MAHALLELİYİ İSYAN ETTİRDİ

Mahallede bağırarak küfür eden kadın erkek arkadaşının evinin camlarını tekmeledi. Mahalleli ise bu duruma isyan etti. Uzun uğraşlar sonucu sakinleştirilen kadın daha sonra polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Kadının sevgilisinin ise ev hapsinde olduğu öğrenildi.