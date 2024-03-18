Erkek arkadaşını başka bir kadınla yakaladı, ortalığı savaş alanına çevirdi!

Taksim’de genç bir kadın, sevgilisini gece vakti başka biri ile görünce sinir krizi geçirdi. Küfürle başladı, tekme tokat devam etti. Ortalık bir anda savaş alanına dönerken olaya erkekler de müdahil oldu. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Beyoğlu Taksim semti Şehit Muhtar Mahallesi’nde önceki gün saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, genç bir kadın erkek arkadaşını başka bir kadınla sokak ortasında gördü. Bunun üzerine sinir krizi geçiren kadın, bir anda sevgilisinin yanındaki kadına, “Gel buraya gel. Beni bırakır mısınız?” diyerek tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı.

KADINLARIN KAVGASINA ERKEKLER DE KARIŞTI

Kavganın büyüdüğünü fark eden çevredeki erkekler, hem kavga eden kadınlara hem de kadının arkadaşlarına müdahale etmeye çalıştı. Küfürlerin havada uçuştuğu kavgada 4 kadın güçlükle sakinleştirildi. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Taraflar ise birbirlerinden şikayetçi olmadı.