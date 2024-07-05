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Haberler > Gündem > Erkekleri isim isim toplayıp öldürdüler! Başbağlar’da katledilen 33 sivil anılıyor 

Erkekleri isim isim toplayıp öldürdüler! Başbağlar’da katledilen 33 sivil anılıyor 

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Erkekleri isim isim toplayıp öldürdüler! Başbağlar’da katledilen 33 sivil anılıyor 

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kalleş PKK’nın, 33 sivili şehit ettiği katliamdan kurtulanlar kan donduran vahşeti anlattı: Köyümüzü, haritadan silmek istediler. Altınları, paraları yağmaladılar. Erkekleri evlerden isim isim topladılar. Çünkü katliamı önceden planlamışlar...

Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 31 sene önce teröristlerce katledilen 33 sivilin acısı, yüreklerdeki tazeliğini koruyor. Erzincan şehir merkezine 220 kilometre uzaklıktaki Başbağlar köyüne 5 Temmuz 1993 akşamı gelen PKK’lı teröristler, kadınları derede topladıktan sonra para, altın ve değerli eşyaları alarak yağmaladıkları evleri ateşe verdi. Önce beş kişiyi bulundukları evleri ateşe vererek öldüren teröristler, daha sonra akşam namazı için camide olan 28 erkeği köy yakınındaki boş alanda topladı. Bir süre örgüt propagandası yapan teröristler, daha sonra bu kişileri kurşuna dizdi. Katliamdan saklanarak kurtulanlardan 53 yaşındaki İsmail Ogün Kuruçaylı, temmuz geldiğinde acılarının tazelendiğini dile getirdi. Olay esnasında 21 yaşında olduğunu belirten Kuruçaylı “O günden bir gün önce köyümüze askerden hava değişimi iznine gelmiştim. Akşam namazı saatlerinde grubun (teröristlerin) köye girişlerine şahit oldum ve yakınımın evine kaçtım. Sonra pencereden baktığımda köyün meydanında toplandılar. Özellikle erkekleri evlerinden isim isim toplamaya başladılar çünkü Başbağlar katliamı daha önce planlanmış bir olaydı” dedi. Başbağlar köyü muhtarı Ali Akpınar ise unutulmaması ve gelecek nesillere daha iyi anlatılabilmesi için katliamın filminin yapılmasını istediklerini söyledi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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