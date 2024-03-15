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Erzincan'da eğitime kar engeli! Refahiye'de okullar bir günlüğüne tatil edildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Erzincan&#039;da eğitime kar engeli! Refahiye&#039;de okullar bir günlüğüne tatil edildi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzincan kara teslim oldu. Tipi ile birlikte yağan kar hayatı durma noktasına getirdi. Karla mücadele eden ekipler çalışmalarını sürdürürken yetkililer de tedbirlerini aldı. Bu kapsamda hava şartları yüzünden Refahiye ilçesinde eğitime bir günlük ara verildi, işte son gelişmeler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıda bulunmuştu, Erzurum'da kar ve tipi hayatı durma noktasına getirdi. Hava sıcaklığının - 2 dereceye düşmesi beklenen ilde okulların tatil edilip edilmeyeceği konusun oldu. Yetkililerden açıklama geldi. Refahiye ilçesinde taşımalı eğitim 1 günlüğüne tatil edildi, işte detaylar...

Erzincan'da eğitime kar engeli! Refahiye'de okullar bir günlüğüne tatil edildi - 1. Resim

Gece saatlerinde başlayıp aralıklı yağmur yağışının görüldüğü Erzincan’da yüksek kesimlerde kar ve sisli hava etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle Erzincan- Sivas kara yolu Kızıldağ ve Sakaltutan Geçidi'nde görüş mesafesi zaman zaman 15 metreye kadar düştü. Kar yağışı da zeminde etkili olmaya başladı.

Erzincan'da eğitime kar engeli! Refahiye'de okullar bir günlüğüne tatil edildi - 2. Resim

EKİPLERİN KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Aralıklı yağan kar nedeniyle Kızıldağ Geçidi'nde ağır tonajlı araçlar yavaş ve dikkatli seyrederek yollarına devam etti. Geçit noktalarında kara yolları ekipleri, karla mücadele çalışması yaptı.

Erzincan'da eğitime kar engeli! Refahiye'de okullar bir günlüğüne tatil edildi - 3. Resim

REFAHİYE'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verildi. Refahiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve meydana gelebilecek buzlanma olayları nedeniyle; 15 Mart 2024 Cuma günü taşımalı eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personeller de idari izinli sayılacaklardır.” denildi.

Erzincan'da eğitime kar engeli! Refahiye'de okullar bir günlüğüne tatil edildi - 4. Resim

Erzincan'da eğitime kar engeli! Refahiye'de okullar bir günlüğüne tatil edildi - 5. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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