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Erzincan'da feci kaza! Bariyerlere çarpan araç alev aldı, yanarak can verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Erzincan&#039;da feci kaza! Bariyerlere çarpan araç alev aldı, yanarak can verdi
Erzincan, Trafik Kazası, Alev, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzincan'da sürücüsünün kontrolünden çıkan araç bariyerlere çarptıktan sonra yanmaya başladı. Kazayı gören vatandaşlar sürücüyü alevlerin arasından kurtardı araçtaki diğer kişi ise feci şekilde can verdi.

Kaza, gece saatlerinde Erzincan-Çağlayan kara yolu Yeniköy mevkiinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, K.A., idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Erzincan'da feci kaza! Bariyerlere çarpan araç alev aldı, yanarak can verdi - 1. Resim

BARİYERE ÇARPAN ARAÇ ALEV ALDI, YANARAK CAN VERDİ!

Çarpmanın ardından otomobil alev aldı. Kazayı gören vatandaşlar yaralanan sürücüyü araçtan çıkardı. Araçtan çıkarılamayan S.F. yanarak hayatını kaybetti.

Erzincan'da feci kaza! Bariyerlere çarpan araç alev aldı, yanarak can verdi - 2. Resim

Yaralı sürücü, ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Erzincan'da feci kaza! Bariyerlere çarpan araç alev aldı, yanarak can verdi - 3. Resim

İtfaiye ekipleri, araçtaki yangını söndürdü. S.F.'nin cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Erzincan'da feci kaza! Bariyerlere çarpan araç alev aldı, yanarak can verdi - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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