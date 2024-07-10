Erzurum sele teslim oldu! Dereler taştı, evler sular altında kaldı
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Erzurum'un Horasan ilçesinde şiddetli sağanak sel oldu. Dereler taştı, caddeler göle döndü. Çok sayıda ev ve ahır ise sulara gömüldü, işte bölgeden ilk görüntüler...
Horosan ilçesine bağlı Kadıcelal, Akçatoprak, Ağıllı ve civar bazı mahallelerde etkili olan sağanak yerini sele bıraktı.
EV VE AHIRLARI SU BASTI
Mahallelerdeki dereler taştı, Kadıcelal köyünde sele kapılan 12 büyükbaş hayvan telef olurken mahallelerde bazı tarım arazilerini, ev ve ahırları su bastı.
Belediyeleri ekipleri, mahallelerde selin zarar verdiği yerlerde çalışma başlattı.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı