Erzurum sele teslim oldu! Dereler taştı, evler sular altında kaldı

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 10 Temmuz 2024 09:41 - Güncelleme: 10 Temmuz 2024 09:50 - Güncelleme:

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Erzurum'un Horasan ilçesinde şiddetli sağanak sel oldu. Dereler taştı, caddeler göle döndü. Çok sayıda ev ve ahır ise sulara gömüldü, işte bölgeden ilk görüntüler...