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Erzurum'da gece yarısı feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzurum’un Narman ilçesinde meydana gelen feci kazada sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç takla attı. Can pazarı yaşanan kazada araba hurdaya dönerken içinde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

Feci kaza Narman karayolu Kireçli mevkiinde yaşandı. Sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla atarak devrildi. 

Erzurum'da gece yarısı feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 1. Resim

3 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Katliam gibi kazada can pazarı yaşandı. Teneke yığına dönen otomobil 3 kişiye mezar oldu. Kazada 2 kişinin de ağır yaralandığı öğrenildi.

Erzurum'da gece yarısı feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 2. Resim

Kazayı görenler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Erzurum'da gece yarısı feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 3. Resim

 

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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