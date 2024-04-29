Erzurum'da gece yarısı feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Erzurum’un Narman ilçesinde meydana gelen feci kazada sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç takla attı. Can pazarı yaşanan kazada araba hurdaya dönerken içinde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.
Feci kaza Narman karayolu Kireçli mevkiinde yaşandı. Sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla atarak devrildi.
3 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Katliam gibi kazada can pazarı yaşandı. Teneke yığına dönen otomobil 3 kişiye mezar oldu. Kazada 2 kişinin de ağır yaralandığı öğrenildi.
Kazayı görenler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı