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Erzurum'da otomobil evin bahçesine uçtu: 3 ölü, 4 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Erzurum&#039;da otomobil evin bahçesine uçtu: 3 ölü, 4 yaralı
Erzurum, Trafik Kazası, Yol Kenarı, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzurum'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç 6 metreden aşağı düştü. Katliam gibi kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinden Çankırı'ya gittiği öğrenilen Furkan Uçar yönetimindeki otomobil, Erzurum'un Horosan ilçesi girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5-6 metre yükseklikte, yol kenarında bulunan bir evin bahçesine uçtu.

Erzurum'da otomobil evin bahçesine uçtu: 3 ölü, 4 yaralı - 1. Resim

3 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALI

İhbar üzerine olay yerine ambülans ve sağlık görevlileri sevk edildi. Adeta can pazarının yaşandığı olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi de geldi. Yaşanan kazada; Nabizade Ünal (9), Erve Tuana Ünal (13) ve Zeynep Uçar (45) hayatını kaybetti. Elif Zeynep Ünal (11), Ebru Neva Uçar (13), sürücü Muhammed Furkan Uçar (22) ve Sümeyra Ünal (39) ise yaralandı.

Kazada yaralanan şahıslar Horasan ilçesi ve Erzurum'da bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavisi devam ederken, kaza ile ilgili soruşturma sürdüğü belirtildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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