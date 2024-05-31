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Erzurum'da sıcak saatler! Bölgeye şok sayıda ekip sevk edildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Erzurum, Trafik Kontrol, Polis Kovalamacası, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzurum’da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü dehşet saçtı. Ters yönde gidip ortalığı savaş alanına çeviren adam gözaltına alındı. Kaçmasının sebebi de ortaya çıktı...

Erzurum’da bir sürücü, trafik ekiplerinin rutin kontrol yaptığı noktada aracını durdurmadı ve yoluna devam etti. Bunun üzerine polis aracı takibe aldı. Tüm uyarılara rağmen Gürcükapı Semti’nde ters yöne giren araç, park halindeki iki araca çarparak kaçmaya devam etti.

Erzurum'da sıcak saatler! Bölgeye şok sayıda ekip sevk edildi - 1. Resim

Kovalamaca sonrası polis ekipleri şahsı ve aracı bir sokakta durdurdu. Yapılan sorgulama ve inceleme aracın trafikten çekilmiş plakasız olduğu belirlendi. Sürücüyü gözaltına alan polis araca el koydu.

Erzurum'da sıcak saatler! Bölgeye şok sayıda ekip sevk edildi - 2. Resim

ARABALARDA HASAR BÜYÜK

Vatandaşların cep telefonlarına yansıyan görüntülerde araç şoförünün kaçışı ve polisin takibi film sahnelerini aratmadı. Kaçan sürücünün çarptığı araçlarda yaklaşık 20 bin TL hasar olduğu öğrenildi.

Erzurum'da sıcak saatler! Bölgeye şok sayıda ekip sevk edildi - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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