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Esenler'de sıcak saatler! Çok sayıda ekip sevk edildi, binadakiler tahliye edildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Esenler&#039;de sıcak saatler! Çok sayıda ekip sevk edildi, binadakiler tahliye edildi
İstanbul, Esenler, İnşaat Çalışması, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Esenler’de inşaat çalışması için temeli kazılan boş arsanın bitişiğindeki 6 katlı bina derin çatlaklar oluştu. İhbar üzerine adrese gelen ekipler binayı tedbir amaçlı boşalttı. Vatandaşlar çevredeki otellere yerleştirildi.

Olay, saat 22.30 sıralarında İstanbul’un Esenler ilçesinde Fevzi Çakmak Mahallesi 1120 Sokak'ta yaşandı.

Esenler'de sıcak saatler! Çok sayıda ekip sevk edildi, binadakiler tahliye edildi - 1. Resim

İnşaat çalışması için temeli kazılan arsanın bitişiğindeki binada daha önce oluşan çatlaklar daha da arttı. Durumu fark eden apartman sakinleri panik ile polis ve belediye ekiplerini aradı. 

Esenler'de sıcak saatler! Çok sayıda ekip sevk edildi, binadakiler tahliye edildi - 2. Resim

Adrese gelen yetkililer yaptıkları incelemenin ardından oluşabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı binada bulunan vatandaşları tahliye etti. 

Esenler'de sıcak saatler! Çok sayıda ekip sevk edildi, binadakiler tahliye edildi - 3. Resim

Evlerinden çıkarılan insanlar  belediye ekiplerince çevredeki otellere yerleştirildi. Bina zabıta ekiplerince mühürlenirken detaylı incelemenin sabah saatlerinde olacağı öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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