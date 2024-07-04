Esenler'de sıcak saatler! Çok sayıda ekip sevk edildi, binadakiler tahliye edildi

Esenler’de inşaat çalışması için temeli kazılan boş arsanın bitişiğindeki 6 katlı bina derin çatlaklar oluştu. İhbar üzerine adrese gelen ekipler binayı tedbir amaçlı boşalttı. Vatandaşlar çevredeki otellere yerleştirildi.

Olay, saat 22.30 sıralarında İstanbul’un Esenler ilçesinde Fevzi Çakmak Mahallesi 1120 Sokak'ta yaşandı.

İnşaat çalışması için temeli kazılan arsanın bitişiğindeki binada daha önce oluşan çatlaklar daha da arttı. Durumu fark eden apartman sakinleri panik ile polis ve belediye ekiplerini aradı.

Adrese gelen yetkililer yaptıkları incelemenin ardından oluşabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı binada bulunan vatandaşları tahliye etti.

Evlerinden çıkarılan insanlar belediye ekiplerince çevredeki otellere yerleştirildi. Bina zabıta ekiplerince mühürlenirken detaylı incelemenin sabah saatlerinde olacağı öğrenildi.