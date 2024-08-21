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Esenyurt'ta mahalle kavgasına giden kadın eve dönünce öldü!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Esenyurt&#039;ta mahalle kavgasına giden kadın eve dönünce öldü!

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Esenyurt'ta iki grup sokak ortasında kavgaya tutuştu. Kavga sonrası evine giden Tülay Biçer isimli kadın fenalaşarak hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Fatih Mahallesi'nde yaşandı. Komşular arasında başlayan tartışma mahalle kavgasına döndü. Güçlükle yatıştırılan taraflar kavganın ardından evlerine döndü.

EVİNE GİTTİ HAYATINI KAYBETTİ

Kavgaya karışanlardan Tülay Biçer isimli kadın evine girdikten birkaç dakika sonra fenalaşarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri hayatını kaybeden kadının evinde incelemede bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Kadının kalp krizi geçirdiği düşünülüyor. 

SOKAĞA ÇEVİK KUVVET GİRDİ

Öte yandan sokakta tekrar gerginliğin çıkmasını önlemek için bölgeye çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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