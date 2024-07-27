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Esenyurt'ta tır dehşet saçtı! Servise çarpmamak için 5 aracı ezdi geçti, bir kişi feci şekilde yaralandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Esenyurt'ta freni boşalan tır, yolcu indiren servise vurmamak için park halindeki araçlara vurdu. 5 araç tuzla buz oldu, servisten inip kaldırıma geçmek isteyen bir kadın ise park halindeki araçların arasına sıkıştı. Kadının bacağı kırıldı, kaza anı ise anbean kameralara yansıdı. 

Kaza dün 14.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Gazi Caddesi'nde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre seyir halindeki tırın freni boşaldı. 

SERVİSTEN İNERKEN CANINDAN OLUYORDU

İddiaya göre, o esnada bir servis aracı, yolun ortasında yolcu indirmek için durdu. Servise çarpmamak için manevra yapan tır, park halindeki 5 araca çarptı. İndiği servisten kaldırıma geçmeye çalışan Özlem T. isimli kadın, tırın çarptığı park halindeki başka bir servis aracı ve otomobil arasında sıkıştı.

Esenyurt'ta tır dehşet saçtı! Servise çarpmamak için 5 aracı ezdi geçti, bir kişi feci şekilde yaralandı - 1. Resim

Sıkışan kadın, çevredeki vatandaşların da yardımıyla ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza sonucu ayağı kırılan kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede tedavisi devam eden kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

VATANDAŞ OLAY ANINI ANLATTI

Kaza sırasında önünde seyreden tırın freninin boşaldığını fark edip, aracıyla refüje çıkan Yusuf Tuncay, “Kendi aracımla Gazi Caddesi'nden aşağıya doğru iniyordum.

Esenyurt'ta tır dehşet saçtı! Servise çarpmamak için 5 aracı ezdi geçti, bir kişi feci şekilde yaralandı - 2. Resim

Tırın freninin boşaldığını fark ettim önünde araç vardı. Servis aracı yolda yolcu indiriyordu. Ben de tırın geldiğini fark ettim ve refüje çıktım. Tır bana daha sonra da servis aracına vurarak durdu. Servis aracının altında bir bayan kaldı. Ayağının kırıldığını gördüm. İtfaiyeci arkadaşlar ve sağlık ekipleri geldi daha sonra. Servis aracı da yolun ortasında bilinçsiz bir şekilde yolcu indirdi. Daha sonra servis aracı kaçtı durmadı. Tır da 2-3 araca çarparak durdu” şeklinde konuştu.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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