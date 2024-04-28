Karısı boşanmak istedi diye herkese dehşeti yaşattı! Gece yarısı kendilerini sokağa attılar

Bursa'da eşine boşanmak istediğini söyleyen kadın korkunç bir tepki ile karşılaştı. Öfkeli adam karısının yaşadığı evi ateşe verdi. Daha sonra eşini arayan zanlı 'evin yanıyor git kurtar' dedi. Gece yarısı yaşanan olayda tüm bina duman altında kaldı. Apartman sakinleri kendilerini sokağa attı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Kızılcıklı Mahallesi'nde yaşandı. Uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan M.A. (30) ile N.Ö.A. (26) ayrı yaşamaya başladı. Kadın eşine boşanmak istediğini söyledi, koca M.A. da eşyalarını aldığı gibi annesinin evine yerleşti.

KARISI KARARINDAN VAZGEÇMEDİ DİYE HERKESE DEHŞETİ YAŞATTI

Karısını kararından vazgeçirmek isteyen adam başarılı olamayınca korkunç bir tepki gösterdi. Öfkeli koca gece saat 02.00 sıralarında eşi ile birlikte yaşadıkları evin önüne geldi. Evde kimsenin olmadığını fark edince de içeri girip çarşafları ateşe verdi. Alevler hızla yayıldı, duman tüm binayı sardı. Apartman sakinleri gece yarısı hayatlarının şokunu yaşadı ve can havli ile kendilerini sokağa attı. Durum yetkililere bildirildi, kısa sürede olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

"EVİN YANIYOR, GİT KURTAR"

Evi ateşe verdikten sonra dışarı çıkan M.A.'nın ilk yaptığı ise eşini aramak oldu. Zanlı karısına 'Evin yanıyor. Git kurtar' dedi.

KAÇAMADAN YAKALANDI

Olay yerine gelen Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri şüpheli M.A.'yı kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakaladı. Emniyete götüren M.A., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eşiyle kendisinin kalp pili olduğunu ve canlarını zor kurtardığını söyleyen üst komşu Süleyman Hancıoğlu, "Gece 2-3 sıralarında gürültüye uyandık. Ayrılmak istemiş eşi, kocası ayrılmak istememiş. Evi yakmış ve kaçıyor. Dumanlar çıkınca çıkamadık bizde. Hanımında benim kalp pili var. Bir türlü dışarı çıkamadık. Herkes uyku sersemi olduğu için kimse ne yapacağını bilmiyor. Bütün bina duman içerisinde kaldı. Bina oturulacak gibi değil. Zehirleniyorduk. En çok zararı da ben gördüm" dedi.