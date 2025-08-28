Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Eşi dehşeti yaşattı! Ayten Alıcı’nın acı haberi 20 gün sonra geldi

Eşi dehşeti yaşattı! Ayten Alıcı’nın acı haberi 20 gün sonra geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde eşi tarafından 14 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Ayten Alıcı, 20 günlük mücadele sonunda hayatını kaybetti.

Feci olay, 10 Ağustos günü Nizip ilçesi Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. 

BIÇAKLA YARALAYIP KENDİSİNİ İHBAR ETTİ

İddiaya göre, İ.A. (64) ile eşi Ayten Alıcı (67) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede tartışmanın büyümesi üzerine İ.A. eşi Ayten Alıcı'yı bıçakla ağır yaraladı, daha sonra da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kendisini ihbar etti.

Eşi dehşeti yaşattı! Ayten Alıcı’nın acı haberi 20 gün sonra geldi - 1. Resim

20 GÜN DAYANABİLDİ

Olay sonrası ağır yaralanan kadın yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılırken saldırgan koca ise gözaltına alındı. Hastanede 20 gündür tedavisi devam eden Ayten Alıcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen 20 günlük yaşam savaşını kaybetti. Ayten Alıcı'nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından Nizip ilçesinde defnedildi.

Olay sonrası kendisini ihbar eden ve gözaltına alınan katil zanlısı koca İ.A. ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

