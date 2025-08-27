İstanbul'da kan donduran olay: Kafede otururken dehşeti yaşadı!

İstanbul Çekmeköy'de bir kafede oturan bir kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Yaralanan adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay 21.00 sıralarında Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kafede oturan Tuncay Meriç isimli kişi, kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla vuruldu.

YARALININ DURUMU AĞIR

Ateş eden şahıs daha sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok ya da polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Sancaktepe İlhan Varank Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.