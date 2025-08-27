İstanbul'da kan donduran olay: Kafede otururken dehşeti yaşadı!
İstanbul Çekmeköy'de kafede oturan bir şahıs, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan şahıs, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Olay 21.00 sıralarında Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kafede oturan Tuncay Meriç isimli kişi, kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla vuruldu.
YARALININ DURUMU AĞIR
Ateş eden şahıs daha sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok ya da polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Sancaktepe İlhan Varank Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
