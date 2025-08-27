Motosikletle gelip kafeye kurşun yağdırdılar! Her yerde aranıyorlar

Adana Kozan'da dün gece iddiaya göre kimliği belirsiz 2 kişi, motosikletle bir kafenin önüne gelerek 6 el ateş etti.

ÇOK SAYIDA KOVAN TOPLANDI

Şahısları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme yapılarak boş kovanlar toplanıp muhafaza altına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatırken, polis ekipleri kaçan şüphelilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.