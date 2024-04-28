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Eşine 'şişman' demek boşanma sebebi oldu! Ayrıca tazminat cezası da var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Eşine &#039;şişman&#039; demek boşanma sebebi oldu! Ayrıca tazminat cezası da var

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kocasına kilolu olduğu için küçük düşürücü ifadeler kullandığına kanaat getirilen kadın, 5 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkûm edildi.

Ankara’da M.S.A. adlı koca, 2019’da eşi V.A’ya boşanma davası açtı. Dava dilekçesinde eşinin, özellikle kilosunu gerekçe göstererek kendisine “duygusal şiddet” uyguladığını ve bunu ayrıca cinsel isteksizliğe dönüştürdüğünü öne sürdü. Boşanmak ve  60 bin lira tazminat talep etti. Kadın da karşı dava açarak eşinin kendisini sevmediğini öne sürerek 170 bin lira tazminat istedi.

KADIN TAZMİNAT ÖDEYECEK

Ankara 7. Aile Mahkemesi, tarafların boşanmalarına karar verdi, kadını ise haksız buldu ve M.S.A’nın  5 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Temyiz inccelyemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de kararı onadı. 

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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