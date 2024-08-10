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Eşinin akrabalarıyla görüşmek istemeyenler dikkat! Yargıtay'dan dikkat çeken karar

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Eşinin akrabalarıyla görüşmek istemeyenler dikkat! Yargıtay&#039;dan dikkat çeken karar

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Eşinin akrabalarıyla görüşmek istemeyen ve görüştüğünde de onlara kötü davranan kadın, boşanma davasında 'kusurlu' bulundu. Yargıtay, mahkemenin bu kararını onadı.

Ankara'da yaşayan bir kadın, eşinin kendisine şiddet uyguladığını, ailesinin evliliklerine müdahale ettiğini, ayrıca kumar oynadığını ve bu nedenle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını ileri sürerek boşanma davası açtı ve tazminat talebinde bulundu.

Karşı dava açan koca ise eşinin iddialarının asılsız olduğunu iddia etti ve eşinin kendisine sevgi ve saygı göstermediğini, evlilik birliğinin üzerine yüklediği görevleri yerine getirmediğini, akrabalarıyla görüşmediğini, kendisini aşağıladığını ve başkalarıyla kıyasladığını belirtti. Ayrıca boşanmalarına karar verilmesini, lehine tazminata hükmedilmesini talep etti.

AİLE MAHKEMESİ KADIN 'AZ' ERKEK 'AĞIR' KUSURLU DEDİ

Yargılamayı yapan Ankara 7. Aile Mahkemesi, toplanan deliller ve tanık beyanları doğrultusunda kocasının kardeşi ve akrabalarıyla görüşmek istemeyen, karşılaştıklarında onlara kötü davranan, ev işleriyle ilgilenmeyen, çocuklara kahvaltı hazırlamayan kadını az kusurlu buldu.

Kumar oynamayı alışkanlık haline getiren, evliliği ekonomik açıdan zora sokan kocayı ise ağır kusurlu bulan mahkeme, tarafların boşanmalarına, kadına maddi ve manevi toplam 60 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi.

İSTİNAF KUSURU 'EŞİT' BULDU

Yerel mahkeme kararına itiraz edilmesi üzerine dosya istinaf mahkemesine geldi. Dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi, eşlerin kusur oranlarının eşit olduğuna hükmederek, boşanma kararının onanmasına, kadın lehine verilen maddi ve manevi tazminat kararının ise kaldırılmasına karar verdi.

Davacı kadın, taraflara kusur belirlenmesi yönünden istinaf kararını temyiz etti.

YARGITAY OY BİRLİĞİYLE ONADI

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, istinaf kararında hukuka aykırılık bulunmadığını tespit ederek, kararı oy birliğiyle onadı.

Verilen kararın dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre usul ve kanuna uygun olduğu belirtilen Yargıtay kararında, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 370. maddesi gereğince temyiz isteminin reddine hükmedildiği bildirildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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