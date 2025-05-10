Eski çalıştığı yere gidip ateş açtı, hastanede öldü! 6 kişi gözaltında

İstanbul Şişli'de eskiden çalıştığını söylediği holdingin önünde silahla ateş açan Erol Eğrek, görevlilerin müdahalesinin ardından fenalaşıp hayatını kaybetti Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi'ndeki holdingin önünde öğle saatlerinde bir kişinin silahla ateş ettiği ihbarı üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda, 49 yaşındaki Erol Eğrek'in ruhsatlı silahıyla holding önünde bulunan saksıya 3 el ateş ettiği, daha sonra görevliler tarafından müdahale edilerek elindeki silahın alındığı belirlendi.

SAKSIYA ATEŞ ETTİ

Eğrek'in ekiplere, holdingin eski çalışanı olduğunu, şirket sahibiyle görüştürülmemesi üzerine bina kapısının dışındaki saksıya doğru ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

FENALAŞIP HAYATINI KAYBETTİ

Eğrek, yasal işlemler kapsamında darp raporu alınması için Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Doktor kontrolünden geçirilen ve baş, boyun ile göğsünde ağrı olduğunu belirten Eğrek, kısa süre sonra fenalaştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

6 KİŞİ GÖZALTINDA

Olaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan, silahıyla holding önünde bekleyen Eğrek'e görevlilerin müdahalesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.