Eski eşini kurşuna dizen firari koca çocukları sayesinde yakalandı! Canlı yayın açtı, polis bastı

İstanbul Kağıthane'de 8 yıl önce boşandığı karısı Neslihan Öztürk'ü 25 kurşunla vurup ağır yaralayan Özkan Özan, aylar sonra yakalandı. Şahıs, çocuklarıyla sosyal medya üzerinden canlı yayınla görüşünce yeri deşifre oldu. Polis, Özan'ı Kemerburgaz-Göktürk yolundaki yeşillik alanda saklanırken yakaladı.

İstanbul’da yaşayan iki çocuk annesi Neslihan Öztürk (34), sekiz sene önce Özkan Özan’dan (42) boşandı. Kadın evlatlarını da yanına alıp kendisine yeni bir hayat kurdu. Ancak son zamanlarda eski eşi rahatsız etmeye başladı. Şahıs, defalarca eve gelip kadını darbetti, psikolojik baskı uyguladı, ölüm tehditleri savurdu. Öztürk, çocukları babasından kopmasın diye şikayetçi olmadı, en son dayanamayıp koruma kararı aldırdı. Ardından evini taşıdı.

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Öztürk, 30 Temmuz sabahı Kâğıthane Merkez Mahallesi’ndeki eski dairesinden eşyalarını almak istediği sırada bahçeye Özan atladı. Silahına sarılan şahıs, iki şarjör mermi boşaltıp kaçtı. 25 yerinden vurulan kadın, hastaneye kaldırıldı. Üç defa ameliyat olan Neslihan Öztürk, hayata tutunmayı başardı.

CANLI YAYIN YAKALATTI

Polis, şüphelinin peşine düşse de bir türlü bulamadı. Özkan Özan, çocuklarıyla sosyal medya üzerinden canlı görüşme yapınca kendisini deşifre etti. Güvenlik güçleri, şahsın Kemerburgaz-Göktürk yolundaki yeşillik bir alanda bulunan kulübede saklandığını belirledi. Hızlıca hareke geçen ekipler, zanlıyı kıskıvrak yakaladı.

PİŞMANMIŞ!

Emniyet’e götürülen şahıs, sorgusunda pişman olduğunu söyledi. 5 yıl 10 kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenilen Özkan Özan, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Özan, çıkartıldığı mahkeme tarafından “kasten öldürmeye teşebbüs” ve “silahlı tehdit” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KURŞUNLARLA YAŞAYACAK…

Bu arada, Neslihan Öztürk’ün kalçasında ve sırtındaki 2 kurşun omuriliğe yakın bir yerde olduğu için alınamadı. Kadın, aylar süren tedavisi sonrası taburcu edildi.