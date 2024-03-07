Eski eşini öldüren polis intihar etti

Mersin’in Tarsus ilçesinde polis memuru Mustafa Yıldır, eski eşini sokak ortasında öldürüp intihar etti.

İlçeye bağlı Yenice Mahallesi’nde demir yolları kenarında Mersin Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Yıldır (41), 1 yıl önce boşandığı eşi Mervegül Bayer (31) ile bir süre görüştü.

ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Görüşmenin ardından polis memuru Mustafa Yıldır, tartıştığı eski eşi Mervegül Bayer’i tabancayla kafasından vurdu. Polis Yıldır, sonra kendi kafasına ateş ederek intihar etti.

Olayı duyan çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin Mervegül Bayer’e müdahale etmesinin ardından Bayer, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.