Eskiler yenilere tecrübelerini aktaracak! Dışişleri Vakfı kuruluyor

Diplomatik girişimlerle tarafları bir araya getirerek meseleleri çözme yolları arayan Türkiye harekete geçti. Dışişleri Vakfı kuruluyor. Bu sayede emekli diplomatlar bilgi ve tecrübeleri gelecek nesillere aktarabilecek. Bir akademi gibi çalışacak olan vakıf, sivil diplomasi faaliyetlerini de güçlendirecek.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Jeopolitik konumu sebebiyle tüm dünya ülkelerinden farklı bir noktada olan Türkiye, son dönemde başta bölgesi ve Orta Doğu olmak üzere gösterdiği ara buluculuk çabalarıyla diplomasiyi ana enstrüman hâline getirdi.

ESKİLER YENİLERE TECRÜBELERİNİ AKTARACAK

Diplomatik girişimlerle tarafları bir araya getirerek meseleleri çözme yolları arayan Türkiye, edinilen tecrübelerin aktarılması için harekete geçti. Bu kapsamda başkanlığını Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın üstleneceği “Dışişleri Vakfı” kuruluyor. Vakıf ile özellikle emekli olan diplomatların bilgi ve tecrübelerinin gelecek nesillere aktarılması sağlanacak. Akademi gibi çalışacak olan vakıf, sivil diplomasi faaliyetlerini güçlendirme rolü üstlenecek.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANINCA MECLİS'E GELECEK

Vakfın kuruluşuna ilişkin mevzuat çalışmalarının tamamlanmasının ardından kanun teklifinin önümüzdeki günlerde Meclis’e sevk edilmesi bekleniyor. Edinilen bilgiye göre, özellikle Rusya-Ukrayna savaşının ardından diplomasiyi daha etkin kullanmaya başlayan Türkiye, emekli olan diplomatlara yeni bir görev verecek. Türkiye’nin diplomasi faaliyetlerinde görev yapacak isimler, vakıf aracılığıyla deneyimi yüksek diplomatlardan eğitim alacak.