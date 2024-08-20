Eskişehir'de olaylı gece! Önce bekçiyi vurdu sonra polisle çatıştı...

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 20 Ağustos 2024 05:27 - Güncelleme: 20 Ağustos 2024 05:56 - Güncelleme:

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Eskişehir'de silahlı saldırgan ortalığı savaşa alanına çevirdi. Bir inşaatta gece bekçisini vurduktan sonra kendisini eve kapatan şahıs adrese gelen polis ekipleri ile çatışmaya girdi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, işte olay yerinden ilk görüntüler...