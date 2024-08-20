Eskişehir'de olaylı gece! Önce bekçiyi vurdu sonra polisle çatıştı...
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Eskişehir'de silahlı saldırgan ortalığı savaşa alanına çevirdi. Bir inşaatta gece bekçisini vurduktan sonra kendisini eve kapatan şahıs adrese gelen polis ekipleri ile çatışmaya girdi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, işte olay yerinden ilk görüntüler...
Tepebaşı ilçesi Zafer Mahallesi Gündüzler Sokak'ta bulunan bir inşaatta gece bekçisini silahla yaralayan Baran Y., olay yerinden kaçarak Gölbaşı Sokak'ta bulunan bir eve sığındı.
Evin penceresinden etrafını saran polisleri uzaklaştırmak için havaya ateş eden ve kendine zarar verme tehditleri savuran Baran Y., bahçe kapısından çıkarak kaçmaya çalıştı.
Gece yarısı silah seslerine uyanan vatandaşlar büyük korku yaşadı.
POLİSLE ÇATIŞTI
Mahalle içinde polis ekipleriyle silahlı çatışmaya girerek kaçmaya çalışan Baran Y., yaklaşık 500 metre ileride bulunan Altıner Sokak'ta yakalandı.
Polis ekipleri kaçan zanlının peşinde düştü, uzun süre kovalamaca yaşadı.
Zafer Mahallesi ara sokaklarında yaşanan kovalamacada, polis ekipleri şahsı durdurabilmek için defalarca havaya ateş etti. Zanlı polisleri uzaklaştırmak için ateş etmeye başladı.
Kısa sürede yakalanan Baran Y., bıçakla kendisine zarar verdiği için Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, silahla yaraladığı inşaat bekçisi de Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
ZANLININ ANNESİ KRİZ GEÇİRDİ
Olayın ardından polislerle silahlı çatışmaya giren Baran Y.'nin annesi sinir krizi geçirdi.
Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı