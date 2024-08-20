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Eskişehir'de olaylı gece! Önce bekçiyi vurdu sonra polisle çatıştı...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Eskişehir&#039;de olaylı gece! Önce bekçiyi vurdu sonra polisle çatıştı...

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir'de silahlı saldırgan ortalığı savaşa alanına çevirdi. Bir inşaatta gece bekçisini vurduktan sonra kendisini eve kapatan şahıs adrese gelen polis ekipleri ile çatışmaya girdi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, işte olay yerinden ilk görüntüler...

Tepebaşı ilçesi Zafer Mahallesi Gündüzler Sokak'ta bulunan bir inşaatta gece bekçisini silahla yaralayan Baran Y., olay yerinden kaçarak Gölbaşı Sokak'ta bulunan bir eve sığındı.

Eskişehir'de olaylı gece! Önce bekçiyi vurdu sonra polisle çatıştı... - 1. Resim

Evin penceresinden etrafını saran polisleri uzaklaştırmak için havaya ateş eden ve kendine zarar verme tehditleri savuran Baran Y., bahçe kapısından çıkarak kaçmaya çalıştı.

Eskişehir'de olaylı gece! Önce bekçiyi vurdu sonra polisle çatıştı... - 2. Resim

Gece yarısı silah seslerine uyanan vatandaşlar büyük korku yaşadı.

Eskişehir'de olaylı gece! Önce bekçiyi vurdu sonra polisle çatıştı... - 3. Resim

POLİSLE ÇATIŞTI

Mahalle içinde polis ekipleriyle silahlı çatışmaya girerek kaçmaya çalışan Baran Y., yaklaşık 500 metre ileride bulunan Altıner Sokak'ta yakalandı.

Eskişehir'de olaylı gece! Önce bekçiyi vurdu sonra polisle çatıştı... - 4. Resim

Polis ekipleri kaçan zanlının peşinde düştü, uzun süre kovalamaca yaşadı.

Eskişehir'de olaylı gece! Önce bekçiyi vurdu sonra polisle çatıştı... - 5. Resim

Zafer Mahallesi ara sokaklarında yaşanan kovalamacada, polis ekipleri şahsı durdurabilmek için defalarca havaya ateş etti. Zanlı polisleri uzaklaştırmak için ateş etmeye başladı. 

Eskişehir'de olaylı gece! Önce bekçiyi vurdu sonra polisle çatıştı... - 6. Resim

Kısa sürede yakalanan Baran Y., bıçakla kendisine zarar verdiği için Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, silahla yaraladığı inşaat bekçisi de Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Eskişehir'de olaylı gece! Önce bekçiyi vurdu sonra polisle çatıştı... - 7. Resim

ZANLININ ANNESİ KRİZ GEÇİRDİ

Olayın ardından polislerle silahlı çatışmaya giren Baran Y.'nin annesi sinir krizi geçirdi.

Eskişehir'de olaylı gece! Önce bekçiyi vurdu sonra polisle çatıştı... - 8. Resim

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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