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Evde ne varsa alıp götürdüler! Olaydan çok hırsızların yaşı ve sabıka kaydı dikkat çekti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Evde ne varsa alıp götürdüler! Olaydan çok hırsızların yaşı ve sabıka kaydı dikkat çekti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da bir eve giren genç kızlar evde değerli gördükleri ne varsa alıp kaçtı. Hırsızlar kısa sürede yakalanırken 113 suç kaydı olan Şeyma U. (22), 39 suç kaydı olan 25 yaşındaki Ayşe Ç., 12 yaşında 26 kaydı ve 6 suçtan da aranması olan G.Ç. ve 14 yaşında 11 kaydı 1 aranması olan S.Ç. tutuklandı.

Başakşehir Bahçeşehir 2. kısım mahallesi Şehit Furkan Işık bulvarı üzerinde 26 Temmuz günü meydana gelen olayda F.A.'nın evine giren genç kızlar evde değerli buldukları ne varsa alıp kaçtı. Evine dönen F.A. soyulduğunu anlayınca polise gidip başvuruda bulundu. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

KIZLARIN HER BİRİ SUÇ MAKİNASI ÇIKTI

İncelenen kamera görüntülerinden şüpheliler tek tek tespit edildi. Hırsızlık Büro ekiplerince yakından tanınan ve daha önceden 113 suç kaydı olan Şeyma U. (22) , 39 suç kaydı olan 25 yaşındaki Ayşe Ç. gözaltına alındı. O şüphelilerle birlikte henüz 12 yaşında 26 kaydı ve 6 suçtan da aranması olan G.Ç. ve 14 yaşında 11 kaydı 1 aranması olan S.Ç. gözaltına alındı.

ÇALINTI MALZEMELER SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Şahısların üst aramalarında ise 1 adet rolex marka kol saati, 3 bin 325 lira, 100 Euro, 5 adet altın renkli bileklik, 1 adet Emperio Armani marka kol saati, 1 adet Ixperia marka tuşlu telefon, 1 adet güneş gözlüğü,1 adet telefon kartı,3 adet kolye ve 1 adet kolye ucu bulundu. Çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.

8 EVİ SOYMUŞLAR

Azılı hırsızlar ile ilgili Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda, Başakşehir ilçesinden 2, Büyükçekmece ilçesinden 3, Bakırköy ilçesinden 2, Bağcılar ilçesinden 1, olmak üzere toplamda 8 ayrı Evden Hırsızlık olayının failleri oldukları tespit edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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