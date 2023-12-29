Evi ateşe verip kapıları kilitledi, ailesi harçlık vaadiyle ikna etti! Dışarı çıkan genç gözaltına alındı

29 Aralık 2023 00:46 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 00:51

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde kendisini eve kilitleyip eşyaları yakan genç, ailesi tarafından "para verme" vaadiyle ikna edildi. Olay Mimarsinan Mahallesi Çeliker Sokak'taki 6 katlı apartmanın 2'nci katında yaşandı.

AİLESİ PAZARA GİDİNCE EVİ YAKTI

18 yaşındaki D.Y, ailesi pazardayken kapıyı kilitleyip evdeki eşyaları ateşe verdi. Dumanı fark eden vatandaşlar yetkililere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BALKONA ÇIKIP AİLESİNDEN PARA İSTEDİ

Ekipler, kapıyı açmayan gencin silahlı olabileceğini değerlendirerek, bir süre yangına müdahale edemedi. Küçük çaplı yangının sönmesinin ardından ailesinin bina önünde olduğunu gören D.Y, balkona çıkarak para istedi.

KAPI AÇILDIĞI GİBİ GÖZALTINA ALINDI

Ailesinin para vereceğine ikna olan genç, polislere kapıyı açtı. Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli, talep ettiği parasını alamadığı gerekçesiyle ailesine tepki gösterdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.