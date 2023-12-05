Sosyal medyada canlı yayın açıp evini ateşe verdi: 'Benden tüm izleyenlere gelsin'

5 Aralık 2023 17:33 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 17:35

Editör: Fulya Açıkel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çankırı’nın Ilgaz ilçesi Onaç köyünde yaşayan Murat Uslu isimli şahıs, komşularına tepki göstermek için canlı yayında evini yaktı. Yaşanan olayın ardından köydeki vatandaşlar olayı anlattı.

Edinilen bilgiye göre; Uslu'nun evinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek, Kenan Kader ve ailesinin evine de sıçradı. Canlı yayında Murat Uslu'nun evini yaktığını gören köydeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yangın ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Yangında Mustafa Uslu'nun konteynerden yaptığı evi ve komşusu Kadir Kader'in evi kullanılmaz hale geldi. Kader'in Uslu'dan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Yaşanan olayın ardından köydeki vatandaşlar olayı anlattı. Şahsın çeşitli problemlerinin olduğunu söyleyen vatandaşlar, yangını erken fark etmeleri ile ihtimal felaketin önüne geçtiklerini söyledi.

"BENDEN TÜM İZLEYENLERE GELSİN"

Sosyal medyadaki canlı yayın sırasında şahsın evin farklı noktalarında ateş yaktığı görüldü. Şahıs canlı yayında, “Şu an evi yakıyorum. Tüm izleyenlere benden gelsin. Cayır cayır yanıyor. Evin her yerinde ateşi yaktım. Onaç köyünde üzerime şike oynanıyor, ben de Onaç köyündeki evimi yakıyorum” ifadelerini kullandı.

Şahsın çeşitli problemleri olduğunu söyleyen Onaç köyü muhtarı Sultan Yavan, “Evini yakan Murat Uslu, birkaç yıl önce buraya konteyner ile kulübe tarzında bir ev yaptı. Biraz alkol sorunu vardı. Bundan dolayı kendisi canlı yayında bir şeylere kızarak kulübesini yakmış. Canlı yayından haberi alan komşularımızın haber vermesi üzerine hemen aşağıya indik, itfaiyeye haber verdik. Jandarma, itfaiye ekipleri hemen geldi. Eskiden samanlık olarak kullanan bir hane vardı. Orası da ailenin eve çevirdiği bir yerdi. Orası da yandı. Allah’a şükür iki evle kurtardık. Yoksa çok ciddi bir yangınla karşı karşı karşıya kaldırdık” dedi.

"BÜYÜK CAN KAYBI YAŞANABİLİRDİ"

Köyde yaşayan Mustafa Çayır ise, “Yangına köylü olarak müdahale ettik ama bizim yapacak bir şeyimiz yoktu. İtfaiyeyi çağırdık. 7 tane itfaiye aracı geldi. Sağ olsun devletimiz yanımızdaydı. Devletimizin yardımıyla söndürüldü. Köyde herhangi bir tedirginlik yok. Zaten şahıs köyümüzün çocuğu. Hiçbir köyde böyle şeyler olmasını istemiyoruz. Bu sefer içeride kalan olmadığı için can kaybı olmadı. Büyük can kaybı da yaşanabilirdi, yangın gerçekten büyüktü. Vallahi sebebini biz bilmiyoruz. Sosyal medyaya bir video atmış. Bizim de öyle haberimiz oldu" diye konuştu.