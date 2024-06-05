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Evren Barış’a 16 yıl hapis talebi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Evren Barış’a 16 yıl hapis talebi

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul’da, bir internet sitesindeki “Alevilerin neden bir PKK’sı olmalıydı” başlıklı yazı ve “Jet yakıtı satmışlar” şeklindeki sosyal medya paylaşımı sebebiyle tutuklanan Evren Barış Yavuz hakkında, 16 yıl 1 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Lütfü Haluk Bayraktar, Selçuk Bayraktar ve Baykar Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi “müşteki” sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, Evren Barış Yavuz’un, “terör örgütü propagandası yapmak”, “zincirleme şekilde alenen hakaret” ve “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlarından 3 yıl 4 aydan 16 yıl 1 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Bu arada Yavuz’un 2018’de sosyal medya paylaşımları sebebiyle “PKK silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak” suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis verildiği, ancak ertelenen bu hükmün henüz kesinleşmediği öğrenildi. İddianamede, Yavuz’un söz konusu yazıda, devlete karşı silahlı mücadeleyi meşru gösterdiği de vurgulandı. Başsavcılık, iddianameyi İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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