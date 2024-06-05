Evren Barış’a 16 yıl hapis talebi

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 5 Haziran 2024 08:43 - Güncelleme: 5 Haziran 2024 08:45 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

İstanbul’da, bir internet sitesindeki “Alevilerin neden bir PKK’sı olmalıydı” başlıklı yazı ve “Jet yakıtı satmışlar” şeklindeki sosyal medya paylaşımı sebebiyle tutuklanan Evren Barış Yavuz hakkında, 16 yıl 1 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.