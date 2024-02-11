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    • F-16 satışında engel kalmadı: İtiraz süreci de aşıldı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    F-16 satışında engel kalmadı: İtiraz süreci de aşıldı
    F16, Abd, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışını onaylamasının ardından gözlerin çevrildiği AB Kongresi'nden de satışı durduracak engelleme olmaması sonrası süreç tamamlandı. 15 günlük inceleme ve itiraz sürecinde sadece Kentucky Senatörü Rand Paul'ün Senatoya sunduğu itiraz gündeme gelmişti.

    Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasının ardından gözler ABD'ye çevrilmiş, F-16 satışı gündeme gelmişti. ABD yönetiminin 26 Ocak'ta Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin Kongreye gönderdiği resmi bildirimin ardından yasal olarak belirlenen 15 günlük inceleme süreci, satışı durduracak engelleme olmadan tamamlandı.

    ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin önemli aşama dün itibarıyla tamamlandı ve Kongre'deki inceleme ve itiraz süreci aşıldı.

    TEK İTİRAZ VARDI

    ABD Dışişleri Bakanlığının 26 Ocak'ta Kongreye gönderdiği resmi bildirimin ardından başlayan 15 günlük inceleme ve itiraz sürecinde sadece Kentucky Senatörü Rand Paul'ün Senatoya sunduğu itiraz gündeme geldi.

    Paul'ün sunduğu tasarı Senato Dış İlişkiler Komitesine havale edilirken, burada tasarıya ilişkin herhangi bir işlem yapılmadı.

    SATIŞTA ENGEL KALMADI

    Böylece ABD yönetiminin resmi bildiriminin ardından Kongredeki 15 günlük süre dün gece ABD saatiyle sona erdi ve ABD Silah İhracat Kontrol Yasası (AECA) uyarınca satışa ilişkin sürecin ilgili kurumlar arasında başlamasının önünde engel kalmadı.

    Söz konusu süre, AECA yasasına göre, NATO üyesi ülkeler için 15 gün, NATO üyesi olmayan ülkeler içinse 30 gün olarak belirtiliyor.

    NE OLMUŞTU?

    Yabancı ülkelere silah satışı konusunda Senato Dış İlişkiler Komitesi ile Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin değerlendirme ve varsa itiraz hakkı bulunuyor. Hem Senato hem de Temsilciler Meclisinin dış ilişkiler komiteleri, 26 Ocak'ta bildirimin yapıldığı gün yaptıkları açıklamalarla Türkiye'ye F-16 satışına onay verdiklerini duyurmuştu.

    Türkiye, ABD'den 40 adet yeni F-16 Blok 70 savaş uçağı ve envanterindeki 79 uçak için ise modernizasyon kiti talep etmişti. Geçen yıl bazı Kongre üyelerinin F-16'ların satılmasını şarta bağlayan ek maddeleri ABD Savunma Bakanlığı Bütçe tasarısından çıkarılmıştı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    F16Abd
    Haberler > Gündem > F-16 satışında engel kalmadı: İtiraz süreci de aşıldı
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