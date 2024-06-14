F-16 sözleşmesi İmzalandı

Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD’den F-16 tedariki ile ilgili son durumu değerlendirdi.

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Millî Savunma Bakanlığından Suriye’nin kuzeyinde yapılması planlanan ve iki defa ertelenen yerel seçimler için uyarı geldi. Terör örgütü, Rakka, Deyrizor, Halep ve Haseke dâhil toplam dört şenri, ayrıca el-Cezire (Haseke ve Kamışlı), Deyrizor, Rakka, el-Furat (Ayn el-Arap), Menbiç ve Afrin-eş-Şehba ile Tabka bölgelerini kapsayacak sözde seçim çabaları Türkiye’nin diplomatik girişimleriyle ertelendiği açıklanmıştı.

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Basını bilgilendirme toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplayan Bakanlık kaynakları, terör örgütü YPG/SDG’nin Suriye’nin kuzeyinde yapmayı planladığı ve ertelediği duyurduğu sözde yerel seçimlerle ilgili olarak şunları söyledi: Daha önce Cumhurbaşkanı’mız ve Bakan’ımız bu seçimlerin yapılmaması noktasında gerekli uyarıları yapmıştı. Bu sözde seçimlerin ertelemeden ziyade tamamen iptal edilmesi gerektiği konusunda uyarmıştık. Terör örgütü tarafından yapılmak istenen bu sözde seçimler BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararına, Suriye’nin toprak bütünlüğüne aykırıdır. Ertelenmesi değil tamamen iptal edilmesi uyarımızı yineliyoruz.

Öte yandan ABD’den F-16 tedariki ile ilgili son durumu da değerlendiren kaynaklar “Sözleşmeler imzalanmıştır, detayları üzerindeki çalışmalar karşılıklı heyetler arasında görüşmeler vasıtasıyla sürdürülmekte. Detaylar üzerinde verilecek kararlar sonrasında ortaya çıkacak” diye konuştu.

GELİN MİSAFİR EDELİM!

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk da “Son bir haftada 30, 1 Ocak 2024’ten bugüne kadar ise 531’i Irak’ın, 650’si Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere 1181 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Yurt içinde gördüğü her yabancıyı hudutlardan yasa dışı yollarla ülkemize gelmiş zanneden veya kasıtlı olarak bu algıyı oluşturmaya çalışanlar, en büyük saygısızlığı büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla 7 gün 24 saat esasına göre sınırlarımızı koruyan 60 bin Mehmetçiğimize yapmakta ve Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira atmaktadır. Sınırlarımızın güvenliğinden emin olmak isteyen herkesi hudutlarımızda misafir etmekten büyük memnuniyet duyacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz” dedi.