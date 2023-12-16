Milli Savunma Bakanı Güler'den F16 ve Eurofighter mesajı

16 Aralık 2023 17:07 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 17:42

Editör: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle 2023 Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı'nda değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Güler, ABD'den 40 adet F16 Blok 70 Viper alımı ile 79 adet modernizasyon kiti talebine ilişkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesini hatırlatarak, "Başkan Biden, 'Bunu en kısa sürede kongreye iletme hazırlıklarını yaptım' diyerek ifade etmiş. Tedarik sürecinde en önemli husus müttefiklerin birbirine yaptırım uygulamamasıdır. Temenni ediyorum ki önümüzdeki süreçte somut gelişmeler olacaktır" dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin Eurofighter uçağı alım talebiyle ilgili, "Almanya'nın itirazları konusunda, müttefiklik ruhu esaslarında, ortak güvenlik perspektifine uygun seçenek ve kararların alınması doğru bir yaklaşım olacaktır" diye konuştu.

YIL BAŞINDAN BU YANA 2 BİN TERÖRİST ETKİSİZ

Terörle mücadeleye ilişkin son durumu paylaşan Bakan Güler, ülke sınırlarında kurulmak istenen terör koridorunun da parçalandığını kaydetti.

Güler, "Bu kapsamda, 1 Ocak'tan bugüne kadar Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil 2 bin 84 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Özellikle, son 4 ayda icra ettiğimiz Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik, bir kısmında karadan ateş destek vasıtalarının da kullanıldığı etkili ve kapsamlı hava operasyonları ile toplam bin 110 hedef imha edilmiş, 820 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

İSRAİL-FİLİSTİN SAVAŞI

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaları yakından takip ettiklerini dile getiren Güler, Türkiye'nin Gazze ile ilgili ilk günden bu yana sergilediği insani ve adaletli tutumu sürdürdüğünü söyledi. Bakan Güler, 12 Ekim'de Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda, İsveç dahil 30 ülkenin Hamas ile ilgili açıklamalar yaptığını hatırlattı.

Toplantıda sadece Türkiye'nin vicdani ve adaletli yaklaşım ortaya koyduğunu belirten Güler, şunları kaydetti:

"O günkü duruşumuz bugün de değişmedi. Ancak o zaman aceleci ve yanlı açıklama yapan ülkelerin her geçen gün bizim tutumumuza yaklaştığını da görüyoruz. Uluslararası hukukun ihlal edilerek çoğunluğu bebek, çocuk ve kadınlardan oluşan binlerce masum sivilin katledilmesi, vahşet boyutuna ulaşan bir savaş suçu ve daha da acısı bir insanlık suçudur. Beklenti ve temennimiz; çatışmaların derhal sonlandırılarak gecikmeksizin kalıcı ateşkes ilan edilmesi, insani yardımların kesintisiz ve yeterli şekilde Gazze'ye ulaştırılması, iki devletli çözüm temelinde, adil ve kalıcı bir barışa yönelik sürecin de başlatılmasıdır.

Filistin meselesi adil bir sonuca kavuşturulmadan bölgemizde kalıcı bir barışın mümkün olamayacağını da her fırsatta dile getiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ülkemiz, hem insani yardım konusunda üzerini düşeni yapmaya hem de kalıcı çözüm için diplomatik girişimlerde bulunmaya devam ediyor. İnsani yardım konusunda uzun süre ses çıkaramayan dünya, maalesef sınıfta kalmıştır. Gazze'ye yönelik yardımlarımız kapsamında Sağlık Bakanlığımız ve ilgili kurumlarla koordineli olarak bugüne kadar 13 uçak ile 225 tondan fazla insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırdık. Çoğunluğu acil tedaviye ihtiyaç duyan hasta ve refakatçilerden oluşan 317 Gazzeli kardeşimizi ise ülkemize getirdik."

ANKARA-ATİNA İLİŞKİLERİ

Yunanistan ile ilişkilerin geliştirilmesinde tarihi bir dönemden geçildiğini belirten Güler, çözüm odaklı bir yaklaşımla dürüst ve yapıcı bir ilişkinin, iki ülkenin de yararına olacağına inancını dile getirdi.

Güler, 13 Kasım'da Ankara'da yapılan Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nın Yunanistan ile ilişkileri daha da geliştirmek için güzel bir fırsat olduğunu belirterek, "Bu vesileyle, iki yıldan fazla bir süredir ara verilen 'heyetler arası görüşmeler' tekrar başlatılarak görüşmelere önümüzdeki sene de devam edilmesine yönelik görüş birliğine varılmıştır. Ayrıca, Güven Artırıcı Önlemlerin uygulanmasını kolaylaştırmak için bir İletişim Noktası (Point of Contact) mekanizması kurma kararı da alınmıştır" diye konuştu.

Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısının 5'incisi kapsamında iki ülke adına önemli bir adım daha atıldığını dile getiren Güler, şunları söyledi:

"Görüşmelerimizde ağırlıklı olarak Ege'de gerginliğin azaltılması, diyalog kanallarının açık tutularak sorunların iyi komşuluk ilişkileri ve müttefiklik ruhu çerçevesinde çözümü konuları ön plana çıkmıştır. İki ülke arasında imzalanan Atina Bildirgesi çerçevesinde de iyi komşuluk ilişkileri, diyalog ve pozitif gündemle süreci devam ettirmeyi hedefliyoruz. Tabii, barışçıl bir çözüm için çaba gösterirken milli menfaatlerimizden asla taviz vermeyeceğimizi ve bu konuda kararlılığımızın tam olduğunu da özellikle vurgulamak isterim."

KIBRIS MESELESİ

Bakan Güler, Kıbrıs konusunda bugüne kadar ortaya konulan çözüm yöntemlerinden bir sonuç alınamadığına işaret ederek, "Kıbrıs meselesinin, Kıbrıs Türk halkının meşru çıkarlarını ve güvenliğini teminat altına alacak şekilde bir an önce çözüme kavuşturulması, ülkemizin en önemli önceliklerinden birisidir. Ada'da tek ve kesin çözüm, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesidir" ifadelerini kullandı.

Güler, Kıbrıs'ta garanti ve ittifak antlaşmaları kapsamında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da huzur, güvenlik ve refah için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

MONTRÖ HAMLESİ

Güler, Karadeniz'deki dengeyi sağlayan Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin dikkatle, sorumlu ve tarafsız bir biçimde uygulandığını ve bunda kararlı olduklarını söyledi.

Karadeniz'deki mayın tehlikesine karşı Türkiye öncülüğünde başlatılan "üçlü girişim" kapsamında Türkiye, Bulgaristan ve Romanya heyetlerinin yer aldığı Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu Toplantısı'nın 3'üncü turunu 22-23 Kasım'da Bakanlık ev sahipliğinde gerçekleştirdiklerini hatırlatan Güler, "11 Ocak 2024 tarihinde üç ülkenin Savunma Bakanlarının katılımıyla İstanbul'da imza töreninin yapılmasını da planlıyoruz" dedi.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

Türkiye'nin NATO'ya katkılarına ilişkin de Güler, Türkiye'nin NATO'daki görev ve sorumluklarını eksiksiz şekilde yerine getirdiğini bildirdi.

Hava Kuvvetleri unsurlarının, NATO Hava Polisliği Görevleri kapsamında 1 Aralık'ta Romanya'da konuşlandığını ve 4 ay süreyle bölgede görev yapacaklarını da söyleyen Güler, "NATO'nun aktif ve yapıcı bir üyesi olmaya devam ediyoruz. Bunu Finlandiya'nın üyeliğinde bir kez daha gösterdik. İsveç konusunda ise yapılan yasal değişiklikler tek başına bir anlam ifade etmiyor. Bizim için önemli olan somut ve uygulamaya dönük adımlar atılarak taahhütlerin yerine getirilmesidir" değerlendirmesini yaptı.

Son dönemlerde Avrupa'da, Kur'an-ı Kerim'e yönelik "küstah" ve "iğrenç" saldırılar yapıldığını belirten Güler, Danimarka'nın geç de olsa bu durum karşısında kutsal kitaplara karşı "uygunsuz bir şekilde muamele etmeyi" yasaklayan yasayı kabul etmesini olumlu bulduğunu ifade etti. Güler, "Temennimiz, benzer eylemlerin yaşandığı, terörün farklı biçim ve tezahürlerinin bulunduğu diğer ülkelerin de gecikmeksizin benzer ve somut adımlar atmasıdır" diye konuştu.

Bakan Güler, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanarak TBMM'ye sevk edildiğini, üyelikle ilgili son kararı TBMM'nin vereceğini anımsattı.

F16 VE EUROFIGHTER ALIMI

Bakan Güler, Hava Kuvvetlerinin gücünü artırmaya yönelik faaliyetlere ilişkin, şunları aktardı:

"ABD'den 40 adet F-16 Blok 70 Viper alımı ile 79 adet modernizasyon kiti talep ettiğimiz süreci takip ediyoruz. ABD ile teknik toplantılar tamamlandı. Ancak bir an evvel olumlu ve somut adımlar atılarak sürecin başlatılmasını beklediğimizi de muhataplarımıza iletiyoruz. Bu konuyla ilgili dün Sayın Cumhurbaşkanı'mız, ABD Başkanı Biden ile bir telefon görüşmesi yaptılar. Başkan Biden da 'Bunu en kısa ürede kongreye iletme hazırlıklarını yaptım' diyerek ifade etmiş."

Tedarik sürecinde en önemli hususun müttefiklerin birbirine yaptırım uygulamaması olduğuna dikkati çeken Güler, "Müttefiklerin, Türkiye'nin küresel ve bölgesel fonksiyonunu iyi anlaması, ona göre bu gibi tahdit uygulamalarından derhal vazgeçmesi gerektiğini her zaman ifade ediyoruz. Güçlü Türkiye'nin, güçlü Türk Silahlı Kuvvetlerinin, güçlü NATO ve güçlü ittifak demek olduğunu hatta güçlü terörle mücadele olduğunu vurguluyoruz" şeklinde konuştu.

'EN İYİ ALTERNATİF'

Güler, F-16 tedarik ve modernizasyonuna ilişkin süreç devam ederken, üzerinde durdukları ve en iyi alternatif olarak gördükleri tek uçağın Eurofighter Typhoon olduğunu söyledi.İlk aşamada 20, daha sonra da 20 olmak üzere en üst versiyon 40 Eurofighter Typhoon uçağı alma planları olduğunu belirten Güler, şöyle devam etti:

"İngiltere'nin bu konudaki desteği ve yaklaşımı diğer müttefiklere örnek olması açısından önemlidir. İspanya da benzer desteği bize vermektedir. Almanya'nın itirazları konusunda; müttefiklik ruhu esaslarında, ortak güvenlik perspektifine uygun seçenek ve kararların alınması doğru bir yaklaşım olacaktır. Tüm bunların ötesinde asıl hedefimiz, muharip eğitim uçağımız HÜRJET ve 5'inci nesil milli muharip uçağımız KAAN'dır. KAAN'ın, ilk uçuşunun 27 Aralık'ta gerçekleştirilmesi, yerli motorun 2028'de hazır olması ve en geç 2032'de envantere alınması planlanmaktadır."