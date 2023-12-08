2023’ün en pahalı savaş uçakları belli oldu! Eurofighter Typhoon da listede yer aldı

Savaş uçakları dünyanın tüm silah platformları ve askeri araçlar arasında teknik açıdan en donanımlı ve pahalı projeleri olarak öne çıkıyor. Birçok ülke savaş uçaklarını akıllı mühimmatlarla donatıyor. Savunma sanayi alanında yeni projeler geliştikçe artık insansız savaş uçakları ve hipersonik-süpersonik alanında gelişim artıyor. Dünyanın farklı kıtalarında artan gerilimler ülkelerin savunma ve askeri teçhizatlara daha fazla yatırım yapmasına neden oluyor.

Savaş uçaklarıyla ilgili aerotime.aero’da yer alan bir makalede 2040 yıllara doğru teknolojide devasa olarak görülen F-35’lerden, Türkiye’nin almayı planladığı Eurofighter Typhoon’a kadar birçok uçağın fiyatından bahsedildi.

2023 yılının en pahalı savaş uçakları belli oldu. İşte ilk 10’da yer alan savaş uçakları…

10. LOCKHEED MARTİN F-16 BLOK 70/72: FİYATI 63 MİLYON DOLAR

F-16, F-15'e uygun fiyatlı bir alternatif sunacak, hafif ve manevra kabiliyeti yüksek bir savaş uçağı olarak öne çıkıyor. Block 70 ve 72 konfigürasyonları, en güncel versiyonları…

9. BOEİNG F/A-18E/F SUPER HORNET: FİYATI 66,9 MİLYON DOLARA KADAR

F/A-18 Super Hornet, 90'ların sonunda eski Hornet'lerin A, B, C ve D varyantlarının yerini aldı. F/A-18'in en son yükseltmesi olan Blok III konfigürasyonu, aviyonik ve silah sistemlerinde büyük iyileştirmeler içeriyor. Super Hornet'i en yeni 4.5 nesil savaş uçaklarıyla uyumlu hale getiriyor.

8. SHENYANG FC-31: FİYATI 70 MİLYON DOLAR

J-35 veya J-31 olarak da bilinen Shenyang FC-31, Çin Halk Cumhuriyeti tarafından geliştirilen çok yönlü bir savaş uçağı. Öncelikle askeri amaçlar için tasarlanmış ve beşinci nesil savaş uçağı olarak hizmet vermesi amaçlanmıştı. FC-31'in hava üstünlüğü, kara saldırısı ve keşif dahil olmak üzere çeşitli görevlerde kullanılması amaçlanıyor.

J-31'in operasyonel hale gelmesiyle F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon ve F/A-18E/ gibi mevcut dördüncü nesil savaş uçaklarından daha iyi performans göstermesi bekleniyor.

7. SAAB JAS 39E/F GRİPEN: FİYATI 85 MİLYON DOLAR

İsveç JAS 39 Gripen, piyasadaki en ucuz yeni 4 veya 4,5 nesil savaş uçaklarından biri olmasıyla öne çıkıyordu. Maliyeti parça başına 30 milyon dolara kadar düşüyor. En son versiyonları E ve F bunu değiştirdi. Halen 5'inci nesil savaş uçaklarından çok daha ucuz olmasına rağmen, böyle bir jetin maliyeti iki katından fazla arttı. 2012 yılında yeni nesil JAS 39'un 100 milyon doların üzerinde bir maliyete sahip olması bekleniyordu.

6. CHENGDU J-20: FİYATI 110 MİLYON DOLAR

2052 seri numarasını taşıyan bir J-20 prototipi, 29 Haziran 2023'te Çin'deki Chengdu Aircraft Corporation'da ilk uçuşunu başarıyla tamamladı . Şu anda iki WS-15 turbofan motorla donatılmış olması dikkat çekiyor.

5. DASSAULT RAFALE: FİYATI 115 MİLYON DOLAR

Rafale'nin fiyatı hakkında en temel konfigürasyonda parça başına 100 ila 120 milyon dolar arasında değişen çeşitli raporlar var.

4.BOEİNG F-15EX: FİYATI 117 MİLYON DOLAR

F-15EX’in işletme maliyeti “sadece” saat başına 29.000$'dır . Bu maliyet, F-35'in toplam işletme maliyetinin üçte birini oluşturuyor.

3. EUROFİGHTER TYPHOON: FİYATI 124 MİLYON DOLAR

Türkiye’nin de envantere katmak istediği uçak Fransız Dassault Rafale, İsveçli Saab Gripen ve Rus MiG 1.44 uçakları temel alınarak yapıldı. 1970'lerin ortasında Fransa, Almanya ve İngiltere, European Combat Aircraft (ECA) programını oluşturmuştu.

İki adet Eurojet (Yurojet) EJ200 motoruna sahiptir. Tek ve çift pilotlu versiyonları vardır. Yapabildiği en yüksek hız 2.390 km/s’dir.

Airbus'ın 2018'de Hindistan'a Eurofighter'ları parça başına 138 milyon Euro'ya kadar teklif ettiği bildirildi.

2. LOCKHEED MARTİN F-22 RAPTOR: FİYATI 143 MİLYON DOLAR

Dünyanın en iyi savaş uçaklarından biri olarak övülen F-22 Raptor, öne çıkan bir konuma sahip. Lockheed Martin tarafından Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri için geliştirilen bu beşinci nesil, tek koltuklu, çift motorlu, her türlü hava koşuluna uygun gizli hava üstünlüğü savaşçısı, birinci sınıf özellikleriyle öne çıkıyor.

1. LOCKHEED MARTİN F-35: FİYATI 177 MİLYON DOLAR

F-35 bugüne kadarki en pahalı silah sistemi olarak tarihe geçti . En yeni beşinci nesil savaş uçağının işletme maliyetleri dünyadaki en yüksek maliyetler arasında yer alıyor.